Michal Kaščák považuje rozhodnutie ukončiť festival Pohoda za jediné správne (foto)

13.7.2024 (SITA.sk) - Na festivale Pohoda po páde stanu ošetrili 29 pacientov, ich stav si vyžadoval nemocničnú starostlivosť. Na sobotňajšej tlačovej besede po predčasnom ukončení festivalu to uviedol šéflekár festivalu Jaroslav Vidan. Pokračoval s tým, že išlo o jednoduché zákroky.Štyria boli transportovaní do nemocnice v Považskej Bystrici a 25 do trenčianskej nemocnice s poliklinikou. „Dvadsaťosem zranení bolo ľahkého rázu, neišlo o ohrozenie vitálnych funkcií ani žiadne ťažké poranenia organizmu. Jedno zranenie bolo klasifikované ako stredne ťažké, išlo o zlomeninu bedrového kĺbu," priblížil. Išlo prevažne o tržné rany, udretie či kontúzie končatín.Následky, vzhľadom na to, čo sa udialo, nie sú až také hrozivé. Skonštatoval organizátor festivalu Michal Kaščák a zároveň dodal, že mu je ľúto každého jedného zranenia. Zároveň ocenil prístup návštevníkov a zažil aj silnú vlnu spolupráce, spolupatričnosti a solidarity.Kaščák tvrdí, že po silnej búrke sa rozhodli festival najskôr prerušiť, no keď si bližšie pozreli areál, nakoniec sa ho rozhodli predčasne ukončiť. „Neboli by sme schopní garantovať neporušenosť stavieb a garantovať úplné bezpečie pre ľudí. Toto rozhodnutie považujem za jediné správne," povedal.