Dyn.Kyjev odohrá charitatívne duely proti Barcelone, PSG či Dortmundu

Futbalisti Dynama Kyjev plánujú sériu prípravných charitatívnych stretnutí, z ktorých výťažok pôjde na pomoc obyvateľom vojnou sužovanej Ukrajiny. Úradujúci ukrajinský majster nastúpi aj proti gigantom FC Barcelona, Borussii Dortmund či Parížu St. Germain.





Jarná časť ukrajinskej ligy sa nerozbehla po ruskej invázii, ktorá sa začala 24. februára. Dohratie sezóny je tak otázne, keďže infraštruktúru viacerých ukrajinských klubov poškodilo alebo ohrozilo ruské bombardovanie. Zahraniční hráči, ktorí účinkovali v najvyššej súťaži, po vpáde ruských vojsk opustili krajinu."Vďaka podpore vedenia nášho štátu sa Dynamo vydá na medzinárodnú charitatívnu misiu - sériu prípravných zápasov so špičkovými európskymi klubmi," uviedlo Dynamo na svojej oficiálnej webstránke. V období od apríla do júna sa stretne s tímami ako Borussia Dortmund, PSG, Steaua Bukurešť, Legia Varšava a FC Barcelona. Kyjevský klub dodal, že na zozname súperov sú aj AC Miláno, Benfica Lisabon, Ajax Amsterdam, Sporting Lisabon a FC Bazilej."Všetky tieto stretnutia za účasti ukrajinského šampióna sa budú niesť v duchu sloganu ´Zápas za mier! Zastavte vojnu´," dodalo Dynamo vo svojom vyhlásení. Duely sú zamerané na to, aby "informovali medzinárodnú komunitu o strašnej vojne, ktorá prebieha na Ukrajine, a pomohli vyzbierať finančné prostriedky na pomoc Ukrajincom, ktorí trpia vo vojne spôsobenej ruským agresorom". Informáciu priniesla agentúra AFP.