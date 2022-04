Prehmaty a demagógia STZ od revolúcie po dnešok

Ako sa to začalo?

A teraz k "profesionalizmu" STZ



o 10 cm nižšie oplotenie na tenisových kurtoch, stalo nás tisíce korún ich úprava



vybudovanie tribún pre minimálne 300 ľudí, zabezpečili sme a mali sme ju aj plnú(na rozdiel od prázdnych tribún v iných mestách)



ignorovanie STZ turnajov v Tepliciach a Stupave...



ignorovanie správy supervisora p. Lászla o výbornom a najlepšom organizačnom zabezpečení turnaja zo všetkých 4 turnajov



počas môjho 2-3 mesačného pobytu v nemocnici po autohavárii nám STZ turnaj zobral a pridelil "predsedovi tenisovej rady" z Nitry...



na kongrese STZ kde prebiehala voľba nového prezidenta STZ už mal p. Moška svoju enklávu pripravenú na odvolenie p. Malovca za prezidenta STZ, vtedy som mal byt protikandidátom zo "západokraja", keďže sme mali veľmi dobrú pozíciu v slovenskom tenise, pretože sme vydávali Prvý slovenský tenisový časopis TennisExtraSlovakia, a budovali "Národné tenisové centrum v Trenčíne" ako som si dovolil podpichnúť p. Mošku, ktorý vyhlásil na tomto kongrese že ide stavať NTC v BA...



ja som vystúpil, že my ideme stavať NTC v Trenčíne, načo si dal NTC odsúhlasiť tými istými voličmi, čo boli pripravení voliť p. Malovca... :) Test sa vydaril...



po kongrese sme prišli za novým prezidentom STZ dohodnúť spoluprácu a pomoc pre STZ s naším TennisExtraSlovakia !!! Viete aká bola reakcia ?? Pán Malovec zavolal otca p. Mečířa a doslova mu povedal, že mame príležitosť si vypýtať prvých 100.000 za informácie do časopisu...!



nasledoval výjazd výkonného výboru do Trenčína-Zamaroviec, kde sme budovali ozaj pekný areál. Ako sme sa dozvedeli, neskôr nezaobišlo sa to bez taktického upozornenia starostovi obce Zamarovce (časť v Trenčíne),že STZ s nami nič nemá... :)



vtedy sme organizovali najvyššie hodnotený žiacky turnaj na Slovensku, ešte s účasťou českých hračiek...a 2 turnaje "A" žien s účasťou najlepších hračiek.



o prihlasovaní na Svetové a európske turnaje cez STZ našich hračiek a konkrétne Lenky Tvaroškovej si nechám na inokedy, pretože tu už ide aj zmluvné hračky TK NTC BA, ktoré boli vo veľa prípadoch uprednostnene hlavne pre financovanie týchto ich hračiek zo štátnych peňazí na lokálne turnaje po svete, ktoré nič nemali s reprezentáciou Slovenska!



dokonca p. Macko si zriadil "B" družstvo reprezentácie s hračkami Piešťan, ktoré financoval STZ na turnaje lokálne po celom svete, prirodzene s povolaním trénera z Piešťan k nim...



S NTC v BA vznikol konkurent všetkým klubom na Slovensku !!! TK NTC Bratislava... STZ tu pripravoval celoročne!!! reprezentantov SR co je nonsens a porušovanie hospodárskej súťaže, voči klubom na Slovensku, voči reprezentáciám vo svete... nie aby ponúkol STZ štátne NTC ako servis všetkým hráčom a hráčkam, trénerom zo všetkých klubov ale stále sa funkcionári STZ hrali a hrajú na klubových trénerov, funkcionárov!!! Nevedia sa zbaviť svojich KLUBOVÝCH PRÍSLUŠNOSTI !!!



P. MOŠKA je stále členom STU BA,



P.MACKO je stále členom TK Piešťany!



P.MEČÍŘ je stále členom TK Slovan BA



Ako môže takýmto spôsobom fungovať DECENTRALIZOVANÝ STZ!?



ulievali si a ulievajú peniaze do svojich klubov na majstrovstvá Slovenska, strediska mládeže, a stále dozerajú nato, aby ich konkurencia z druhých klubov nepreskočila, chránia si počty zahraničných hráčov v družstvách, porušujúc EU normy a svojou demagógiou rastu výkonnosti mládeže v kluboch zabraňujú vlastne tomuto rastu...



a teraz k tej najhorúcejšie téme a to kvalite práce v TK NTC Bratislava ! Keď by neboli hráči a hračky z tohto najväčšieho klubu financovaní zo štátnych peňazí tak každý by sa iba usmial a nechal ich tak robiť ďalej pretože by tu nehrozilo žiadna kvalitatívne konkurencia pre kluby na Slovensku... ale keďže tu tento TK NTC BA narába zo štátnymi peniazmi a vysiela reprezentantov na obyčajné turnaje po celom svete, hraničí to s kriminalitou !!! Demagógia monarchu "odrovná" prirodzene štátne kontroly z financií aj z iných nekompetentných úradov, ale je na smiech, že to nevidia jednotlivé kluby na Slovensku.. je tu na mieste otázka: prečo to nevidia?



záujmy a ciele jednotlivých klubov na Slovensku sú veľmi veľmi poddimenzovane, vedu ich bývali hráči a funkcionári ktorí sú radi, že dostanú nejakú almužnu od STZ, v podobe nejakého "A" turnaja, TennisEurope, zľavnených lôpt, funkcie v rade alebo výkonnom výbore, ... poznám veľa takých hráčov a funkcionárov a " je im dobre",keď môžu mať aspoň pár členov o ktorých sa môžu starať v ich podmienkach... ale bránia sa pomysleniu,že by sa to mohlo robiť aj lepšie, že druhí by to dokázali lepšie,...





ale odbočil som z tejto najhorúcejšie témy, a to odbornosti a kvality práce v TK NTC BA... mal som možnosť ako zriaďovateľ, riaditeľ, tréner, lektor, učiteľ predmetov Sport a veda, Základy športovej prípravy, vyučovať a viezť v školskom procese na Súkromnom osemročnom športovom gymnáziu, kde navštevovalo školu 40-50 tenistov a tenistiek zo Slovenska, Čiech, Ukrajiny, Ruska, vrátane reprezentantov z TK NTC Bratislava !!! Každý žiak musel prejsť cez moje predmety a dokladovať svoju prípravu aj cez svojich trénerov !!! Takže môžem "zhodnotiť aj trénerov a kolektív starajúcich sa o týchto hráčov a hračky"! V príhodný okamih môžem ukázať verejnosti prípravy TK NTC BA, ich trénerov a hráčov, môžem ukázať výtvory a úlohy v športovej príprave, zdravotnej starostlivosti, kondičnej pripravenosti,...



A výsledok? Iba jedno zatiaľ poviem: Strach a hrôza Bratislava zaplakanie!!!



Žasnem, keď je členom klubov na Slovensku jedno, že niektorí hráči a hračky, spolu s trénermi "míňajú" z ich peňazí!!!! milióny!!! Eur...



Žasnem, ako si dajú vziať ich lokálnych sponzorov, ktorí môžu sa realizovať na ich ligách a turnajoch s "plným domom" divákov, ktorí sa prišli pozrieť na konfrontáciu ich domácich hviezd a svetových hviezd, ktoré by hrali v ich družstvách!!!



Žasnem, keď STZ pri našej ponuke zabezpečiť celu EXTRALIGU vymýšľal výhovorky ako nie, namiesto ako áno... obmedzil nás jednou zahraničnou hračkou v družstve! ( keby sme dali vtedy STZ na Európsky súd, tak by sa asi veľmi čudovali)



Žasnem, keď sme nedostali zo STZ ani slovko "ďakujeme", keď sme boli na Majstrovstvách Európy klubových ženských družstiev na 2.mieste a dva krát 3-ti !!! Ako TK SAKI Trenčianske Teplice...



Žasnem, keď nám podhadzovali polená pod nohy, keď sme organizovali Ženské svetové turnaje s dotáciou 10-tisíc dolárov CrystalBall v Trenčianskych Tepliciach



Žasnem ako sa podieľali s p. Ježíkom Dušanom st. (Dzurindov financmajster volebnej kampane) na mojom zbavení miesta v skupine pre implementáciu EKR 1-8 do NKR 1-8, kde som bol vedúci sekcie športu a zdravia a zbieral som kvalifikačné programy zo športových zväzov, škôl, univerzít a koordinoval ich úpravu na EU požiadavky....



Žasnem, že sme sa nedočkali tiež ani slovíčka "ďakujem" za vydávanie Prvého slovenského tenisového časopisu TennisExtraSlovakia v rokoch 1992-1994.



Žasnem ako monarcha STZ ničí slovensky tenis, keď vidí niekde kritiku na jeho neprofesionálne aktivity, alebo vidí konkurenciu, kde vznikajú nové tenisové areály a dokáže svojimi kontaktmi aj zastaviť procesy v bankách ktoré majú poskytnúť úvery na výstavbu tenisových areálov! Ako dokáže ovplyvniť aj znalcov banky pre posudzovanie úverov v Tenisovej oblasti ! (Aj to môžem dokumentovať o monarchovi STZ)



Žasnem ako môžu ľudia na STZ zbrojiť proti Osemročnému športovému gymnáziu, ktoré im pomáha vzdelávať hráčov, hračky, trénerov podľa kvalifikačného programu EKR 1-8 o akom môže STZ iba snívať ! A tréneri a funkcionári odhovárať hráčov a hračky ísť do školy sa učiť športovej problematike a "ničiť ich" fyzicky aj psychicky neúmerným množstvom tréningových hodín a aktivít.



Hráčske poznatky, ktoré mi hráči a hračky odovzdávali na osobných konzultáciách, skúškach, vypracovaných úlohách, denníkoch, sú dôležitým zdrojom objektívnych faktov z prostredia TK NTC BA. Prirodzene nemám záujem ich zverejňovať pre súkromie žiakov a študentov školy... ale...



mnoho ročné skúsenosti zo všetkých oblastí tenisu (školenia trénerov, lektorovanie učiteľov a trénerov v školstve, kurzy vypletačov, riaditeľova nie akadémii, klubov, trénovanie hračky od prípravky po GrandSlamy, spracovanie a úprava kurtov, výstavba kurtov, obchod zo športovým tovarom, tréner a vedúci družstiev Extraligy na Slovensku aj v Čechách, autor kvalifikačného programu TennisExpert EKR 1-8, autor učebnice tenisu TennisBook for Future pre Globálnu tenisovú komunitu, riaditeľ lokálnych aj svetových ženských, mužských, juniorských aj detských turnajov,...) ma oprávňujú sa plnohodnotné a odborne vyjadriť k monarchii a STZ...



najdôležitejší fakt, ktorý je treba radikálne zmeniť a to je fakt, že p. Macka treba poslať prezidentovať TK Piešťany, p. Mošku robiť generálneho sekretára STU BA, a p .Mečířa kandidovať za prezidenta TK Slovan BA. Menovaní nemajú odbornosti, vzťah, záujem pracovať pre Slovenský tenis a rovnocenné a spravodlivo pre všetky tenisové kluby na Slovensku !



po zmene a výmene týchto 3 ľudí by mal byť urobený Audit STZ od jeho vzniku po rozdelení Československa! A to z pohľadu porušovania hospodárskej súťaže voči klubom na Slovensku a voči iným krajinám z pohľadu financovania reprezentácie počas celého roka a zo štátnych prostriedkov. Ďalej z pohľadu dotácií z ITF na FedCup a DavisCup a následne ich zúčtovanie do Extraligy, keďže STZ je členom ITF a dostane peniaze na FedCup a DavisCup, ktoré ma následne použiť na členov STZ-kluby recipročne na Extraligu...



pozrieť sa na dopingovú aféru Becka kde je podozrenie na nekalú činnosť kolektívu ľudí TK NTC BA



preskúmať všetky doterajšie kritiky hráčov a hračiek TK NTC BA, ktoré boli zlikvidované pridelením zamestnania a platu kritikom na STZ...



preskúmať kritiky hráčov a hračiek na STZ a TK NTC BA ktoré neboli vôbec riešené a vysvetlene...



1.4.2022 (Webnoviny.sk) - Dnešní voliči, ktorí budú voliť nového prezidenta STZ, potom vznikne nový výkonný výbor STZ, môžu priniesť do Slovenského tenisu novú ambicióznu krv, ktorú Slovenský tenis veľmi potrebuje.Prekvapenie a revolúcia už prišli! Výsledky volieb v krajskom BA TZ boli neuveriteľne ale niet sa čo čudovať, pretože Bratislava viac vidí do kariet demagógov a monarchu na mieste generálneho sekretára.Že ide o veľa svedčia nepríčetné a neadekvátne vyjadrenia, rozhodnutia, udania, ... a zatiahnutie československého olympijského víťaza ale aj dlhoročného "spáča" pod krídlami STZ Miloša Mečířa, ako figúrky do kresla prezidenta STZ. Vystavili ho tým odborným kritickým vyjadreniam mnohých hráčov a trénerov, ktorí zakúsili jeho neodborne trénerské a organizačné formy a metódy.Mnohí voliči nepoznali praktiky a demagogické "odborné argumenty", ktoré používali 3 kliky na STZ: Piešťanská, Slovanistická a Moškova.Tak som sa rozhodol trochu pripomenúť ich praktiky od rozdelenia Československa, vzniku TK NTC Bratislava, cez voľby, prideľovanie si štátnych financií, porušovanie hospodárskej súťaže, intrigy, amaterizmus v metodike tenisu,...krytie nedostatkov pridelením almužny klubom, platu a zamestnaním svojim kritikom...Od r.1983 sme začali pomáhať Československému tenisovému zväzu, hráčom a hráčkam, turnajmi na československej úrovni Baračka Cup, Veľká cena Slovakotermy, kvalifikačné stretnutia do najvyššej československej ligy...V r.1987 sme zintenzívnili spoluprácu so Štvanicou a v r.1989 už bol p. Kodeš, P.Kovarčík (šéf marketingovej športovej agentúry Telemundi), p. Teleky Igor v našom organizačnom výbore, pred etablovaním 1.svetoveho tenisového turnaja mužov Czechoslovak Sattelite Circuit 1990 na Slovensku ! (Bolo to vytipovaním si Trenč. Teplíc ako najlepšieho klubu s organizáciou turnajov na Slovensku)Zároveň p. Kodeš začal so svojím projektantom Štvanice projektovať malú kópiu areálu pre Trenč. Teplice (musím nespomenúť, že p. Kodeš projektoval Štvanicu ako výťah zo všetkých 4 grandslamových turnajov!)Keďže však prišlo k novembrovej revolúcii, začali sa zviditeľňovať a angažovať Piešťanská klika s p. Vráblom prezidentom STZ, Slovanistická klika s p.Lichnerom (šedá eminencia STZ ako po ňom sa stal p. Moška) a šéf Tenisovej rady z Nitry...A už si začali rozdeľovať turnaj do Piešťan (odkiaľ bol p. Vrábel), na Slovan BA (odkiaľ bol p. Lichner) a chceli ďalej Nitru a iné 2 až 3 kluby funkcionárov STZ.Zasiahli však práve p. Kodeš a p. Teleky, ktorí priniesli tento turnaj na Slovensko a sledovali kluby viac rokov pri ich aktivitách...Neuvedomujú si, že sú brzdou vlastne pre slovenský tenis... Keď je príležitosť aká sa naskytla v súčasnosti, treba ju využiť a naskočiť do tohto vlaku !!!množstvo, kvalitu, aplikáciu vedy do tenisu, prístup ku vzdelávaniu od trénerov, hráčov, funkcionárov STZ !!! Áno je to materiál objektivity! Nie nejakých subjektívnych pocitov !Viac, keď začnú títo "profici" demagogicky obhajovať monarchu STZ a kandidátov na Prezidenta. Pretože zdokumentujem verejnosti aj odbornosti daviscupovych kapitánov a trénerov aj fedcupovych kapitánov a trénerov... aj TK NTC BA hráčov aj trénerov...Mgr. Dušan Sádecky