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04. septembra 2026
Džeka premohli emócie, ale aj tak končí v národnom tíme Bosny a Hercegoviny
Edin Džeko sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru v drese Bosny a Hercegoviny. Svetový futbal bude mať čoskoro o jedného štyridsiatnika menej. Bosniansky útočník Edin Džeko sa rozhodol ukončiť ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Edin Džeko sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru v drese Bosny a Hercegoviny.
Svetový futbal bude mať čoskoro o jedného štyridsiatnika menej. Bosniansky útočník Edin Džeko sa rozhodol ukončiť dlhoročnú kariéru v reprezentácii svojej krajiny.
Posledný zápas v národnom tíme odohrá 2. októbra v rámci Ligy národov proti Švédsku.
Štyridsaťročný rodák zo Sarajeva je rekordér Bosny a Hercegoviny v počte reprezentačných zápasov, v najcennejšom drese odohral 151 stretnutí. Strelil v nich 73 gólov, ten posledný v kvalifikácii MS 2026 proti Rakúsku.
Útočník bundesligového tímu Schalke 04 počas kariéry hrával v najlepších európskych kluboch vrátane Manchestru City, Interu Miláno, AS Rím či Fenerbahce Istanbul. V sezóne 2016/2017 sa stal najlepším strelcom Serie A, keď v drese AS Rím dosiahol 29 gólov. V ročníku 2008/09 sa ako hráč VfL Wolfsburg stal majstrom Nemecka. Nastrieľal vtedy 26 gólov. O rok neskôr si s 22 gólmi vystrieľal korunu kráľa bundesligových strelcov.
"Nastal čas povedať dosť. Niekedy som sa sám seba pýtal, kedy ten okamih príde. Nikdy som si však nepomyslel, ako emotívne budem cítiť písanie týchto slov," napísal Edin Džeko na svojom instagramovom profile.
Džeko debutoval v reprezentácii Bosny a Hercegoviny v roku 2007 v kvalifikácii na majstrovstvá Európy proti Turecku (3:2). Naposledy reprezentoval svoju krajinu na majstrovstvách sveta v USA, Mexiku a Kanade.
Zdroj: SITA.sk - Džeka premohli emócie, ale aj tak končí v národnom tíme Bosny a Hercegoviny © SITA Všetky práva vyhradené.
Svetový futbal bude mať čoskoro o jedného štyridsiatnika menej. Bosniansky útočník Edin Džeko sa rozhodol ukončiť dlhoročnú kariéru v reprezentácii svojej krajiny.
Posledný zápas v národnom tíme odohrá 2. októbra v rámci Ligy národov proti Švédsku.
Štyridsaťročný rodák zo Sarajeva je rekordér Bosny a Hercegoviny v počte reprezentačných zápasov, v najcennejšom drese odohral 151 stretnutí. Strelil v nich 73 gólov, ten posledný v kvalifikácii MS 2026 proti Rakúsku.
Kráľ strelcov
Útočník bundesligového tímu Schalke 04 počas kariéry hrával v najlepších európskych kluboch vrátane Manchestru City, Interu Miláno, AS Rím či Fenerbahce Istanbul. V sezóne 2016/2017 sa stal najlepším strelcom Serie A, keď v drese AS Rím dosiahol 29 gólov. V ročníku 2008/09 sa ako hráč VfL Wolfsburg stal majstrom Nemecka. Nastrieľal vtedy 26 gólov. O rok neskôr si s 22 gólmi vystrieľal korunu kráľa bundesligových strelcov.
Emotívne písanie
"Nastal čas povedať dosť. Niekedy som sa sám seba pýtal, kedy ten okamih príde. Nikdy som si však nepomyslel, ako emotívne budem cítiť písanie týchto slov," napísal Edin Džeko na svojom instagramovom profile.
Džeko debutoval v reprezentácii Bosny a Hercegoviny v roku 2007 v kvalifikácii na majstrovstvá Európy proti Turecku (3:2). Naposledy reprezentoval svoju krajinu na majstrovstvách sveta v USA, Mexiku a Kanade.
Zdroj: SITA.sk - Džeka premohli emócie, ale aj tak končí v národnom tíme Bosny a Hercegoviny © SITA Všetky práva vyhradené.
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