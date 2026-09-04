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 24hod.sk    Šport

04. septembra 2026

Kyrgiosov trest za kokaín sa skončil, môže znova hrať. Otázne je, či aj chce



Nick Kyrgios si odpykal mesačný trest za užitie kokaínu v nočnom klube na Mallorce. Austrálsky tenista Nick Kyrgios môže znova hrať tenis po tom, čo sa mu skončil jednomesačný zákaz súťaženia za ...



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britain_wimbledon_tennis_14299 1d6e0d35c92648119850e150d465410e scaled 1 676x451 4.9.2026 (SITA.sk) - Nick Kyrgios si odpykal mesačný trest za užitie kokaínu v nočnom klube na Mallorce.


Austrálsky tenista Nick Kyrgios môže znova hrať tenis po tom, čo sa mu skončil jednomesačný zákaz súťaženia za pozitívny test na kokaín.

Tridsaťjedenročný hráč bol dočasne suspendovaný 4. augusta, keď jeho vzorka odobratá počas turnaja Mallorca Open v júni obsahovala benzoylecgonín, metabolit kokainu. Informoval o tom web BBC Sport.

Priznal sa


Kyrgios priznal vyšetrovateľom Medzinárodnej tenisovej integrity (ITIA), že kokaín použil v noci 20. júna v nočnom klube v Magaluf. Na turnaji v Mallorce nastúpil dva dni po tejto udalosti, kde prehral v prvom kole v dvoch setoch s krajanom Adamom Waltonom.

Po konzultácii s nezávislým odborníkom ITIA akceptovala, že kokaín použil mimo súťažného obdobia. Maximálna možná sankcia bola až tri mesiace, no vďaka vstupu do liečebného programu bol trest skrátený na jeden mesiac.

Kyrgios prišiel aj o odmenu v hodnote 6 570 eur. Po oznámení pozitívneho testu sa rozhodol na 28 dní odísť z verejného a sociálneho života, aby sa mohol sústrediť na zotavenie.

https://www.instagram.com/p/Dc2HRAzgluk

Naposledy na Wimbledone


Bývalý 13. hráč sveta odohral v tomto roku len štyri singlové zápasy, pričom posledným vystúpením bola štvorhra na Wimbledone, kde s Alexandrom Bublikom vypadli v prvom kole. Prešiel si zraneniami kolena a zápästia, ktoré ho výrazne obmedzili.

Kontroverzné správanie


V dlhom vyjadrení na Instagrame priznal, že posledné roky kariéry plné zranení mu fyzicky a mentálne veľmi uškodili a nechcel si priznať pozvoľný koniec kariéry.

Kokaín je na zozname zakázaných látok Svetovej antidopingovej agentúry ako stimulant a droga zneužívaná v športe. Kyrgios je známy svojím kontroverzným správaním na kurte, vrátane početných pokút za ničenie rakiet, vulgárne výrazy a spory s rozhodcami.

Kritika aj napadnutie


V roku 2023 priznal napadnutie bývalej priateľky, za čo sa vyhol trestnému stíhaniu, a bol kritizovaný za sexistické výroky. V roku 2024 kritizoval aj riešenie dopingových prípadov Jannika Sinnera a Igy Swiatek, ktoré nazval hanebnými pre tenis. V kariére získal sedem titulov na hlavnom okruhu ATP a v roku 2022 sa prebojoval do finále Wimbledonu, kde prehral s Novakom Djokovičom.



Zdroj: SITA.sk - Kyrgiosov trest za kokaín sa skončil, môže znova hrať. Otázne je, či aj chce © SITA Všetky práva vyhradené.

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