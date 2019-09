Džihádisti zavraždili uneseného humanitárneho pracovníka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lagos 25. septembra (TASR) - Džihádisti napojení na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS) zavraždili jedného zo šiestich humanitárnych pracovníkov unesených v júli na severovýchode Nigérie. V stredu to oznámila charitatívna organizácia Action Against Hunger (ACF), ktorá je zameraná na odstraňovanie hladu vo svete, uviedla tlačová agentúra AFP.uviedla vo vyhlásení ACF so sídlom v Paríži.dodala charitatívna organizácia.ACF zároveň uviedla, žeŠesť nigérijských humanitárnych pracovníkov - jednu ženu a päť mužov - zadržali džihádisti spriaznení s Islamským štátom 18. júla počas prepadu ich konvoja v blízkosti hranice s Nigerom.Extrémistická skupina nazývaná Islamský štát v provincii Západná Afrika (ISWAP) zverejnila po únose video, na ktorom unesená pracovníčka ACF prosí o prepustenie rukojemníkov. Päť jej kolegov stojí na videu za ňou.Únos bol najnovším zo série násilia zameraného na humanitárnych pracovníkov v tomto regióne postihnutom konfliktom. Vlani boli unesené a zavraždené dve pracovníčky Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK).Oznámenie o najnovšej "poprave" prišlo po tom, čo nigérijská armáda minulý týždeň zatvorila kancelárie ACF na severovýchode Nigérie a obvinila túto humanitárnu organizáciu, že džihádistov zásobujeISWAP sa v roku 2016 odštiepila od džihádistickej skupiny Boko Haram a prisahala vernosť vodcovi IS abú Bakrovi Baghdádímu.Opakovane útočila na vojenské základne a humanitárnych pracovníkov na severovýchode Nigérie.Povstanie džihádistov trvajúce už desať rokov pripravilo o život 35.000 ľudí a vyhnalo z domovov na severovýchode Nigérie vyše dva milióny ľudí.Bojovníci z Boko Haram uniesli obrovské počty žien a detí po celom regióne.Táto skupina vyvolala pozornosť medzinárodného spoločenstva v roku 2014, keď uniesla 276 dievčat zo školy v meste Chibok.