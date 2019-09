Pre Petržalku sú úvahy o zvieracom cintoríne zatiaľ uzatvorenou témou

Petržalka, ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) – Bratislavská Petržalka neplánuje v najbližšej dobe vybudovať na svojom území oficiálny zvierací cintorín. O takýto plánoch hovorilo ešte vlani vtedajšie vedenie mestskej časti. Súčasné vedenie to síce do ďalekej budúcnosti nevylučuje, avšak nateraz je to pre miestnu samosprávu uzatvorená kapitola.uviedla pre TASR Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.Mestská časť podľa nej zároveň neplánuje zriaďovať ani krematórium. v prípade záujmu obyvateľov im samospráva odporúča využiť možnosť pochovať uhynutého domáceho miláčika na vlastnom pozemku, avšak v zmysle platnej legislatívy.doplnila Halašková.S iniciatívou prišla mestská časť za vedenia bývalého starostu Vladimíra Bajana. Starosta vtedy argumentoval tým, že mestská časť si takýto priestor zaslúži a zámer vychádzal aj z tlaku verejnosti. Pochovávanie na voľných priestranstvách nepovažoval za najlepšie riešenie ani z hygienického hľadiska. Preto spolu s odborníkmi hľadal vhodný priestor, kde by cintorín neohrozoval životné prostredie.Na tento účel bolo vytypovaných niekoľko pozemkov, bližšie špecifikovať ich starosta nechcel. Pracovať sa malo aj na modeli jeho vybudovania, fungovania a prevádzkovania, ale aj spôsobe financovania a participácii mestskej časti.