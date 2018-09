Džudista Matej Poliak s prehrou, vyradil ho mladý Mozambijčan

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Baku 21. septembra (TASR) - Slovenský džudista Matej Poliak na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku vypadol hneď po svojom prvom zápase. V hmotnosti do 66 kg ho zdolal Mozambijčan Kevin Loforte na ippon.Poliak mal v 1. kole voľný žreb, v druhom viedol nad Mozambijčanom na waza-ari, no po 79 sekundách svoje účinkovanie na MS skončil. Pritom 21-ročného Loforteho väčšie úspechy v kariére nesprevádzali, dosiaľ sa presadil len v juniorskej kategórii, aj to iba na kontinentálnych šampionátoch. Vo svetovom rebríčku mu patrilo 119. miesto, Poliakovi 77.