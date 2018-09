Látal si je vedomý možností Trnavy: Nemôžeme hrať otvorene

Vľavo tréner Trnavy Radoslav Látal a vpravo Erik Jirka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Trnava 21. septembra (TASR) - Tréner futbalistov Spartaka Trnava Radoslav Látal pôsobí vždy veľmi prísnym dojmom, radosť dáva najavo veľmi opatrne. Po skončení štvrtkového zápasu s Anderlechtom Brusel sa však niekoľkokrát usmial, eufóriu z historického víťazstva "andelov" pochopiteľne nedokázal skryť. Trnavčania vo štvrtok zopakovali výsledok spred 46 rokov, keď v sezóne 1972/73 v 2. kole Európskeho pohára majstrov triumfovali s Anderlechtom na domácom ihrisku rovnako 1:0.Trnavský kouč bol viac spokojný s hrou v druhom polčase a tak ako v predkolách ho potešila defenzíva.Kormidelník Trnavy mal pred zápasom dilemu so zložením základnej jedenástky, očakávalo sa, že do hry od začiatku zasiahnu Poliak Patryk Malecki, či český stredopoliar Jiří Kulhánek. Prednosť napokon dostal Matej Oravec, ktorý zápas rozhodol.vysvetlil Látal.Vytiahnutie tromfového esa v podobe Oravca napokon Látalovi vyšlo, dvadsaťročný futbalista sa odvďačil tým najlepším spôsobom.Úvod zápasu patril Spartaku, ktorý hral od začiatku agresívne, ale ich snahu pribrzdili žlté karty. V trinástej minúte už mali na konte dve.poznamenal Látal s úsmevom.Z výsledku sa tešil aj prezident slovenského majstra Dušan Keketi. Práve on bol jedným z pamätníkov zápasu spred 46 rokov.povedal český kouč.Oslavy v "slovenskom Ríme" nemôžu trvať dlho, už v nedeľu čaká hráčov šláger kola vo Fortuna lige na ihrisku Dunajskej Stredy. Trnava hrá okrem toho aj Slovenský pohár. Látal priznal, že bojovať na troch frontoch je veľmi náročné.