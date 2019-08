Džudista Žilka na MS nestačil v 3. kole na strieborného Mukaiho

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Majstrovstvá sveta v Tokiu - výsledky:



Muži - do 90 kg, finále: Noel van't End (Hol.) - Šoičiro Mukai (Jap.) na wazaari



O 3. miesto: Axel Clerget (Fr.) - Marcus Nyman (Švéd.) na ippon, Nemanja Majdov (Srb.) - Krisztián Tóth (Maď.) na ippon



3. kolo: Šoičiro Mukai (Jap.) - Peter ŽILKA (SR) na technický ippon (na wazaari 1:0, na varovania 1:3)



2. kolo: Islam Bozbajev (Kaz.) - Milan RANDL (SR) na ippon, Peter ŽILKA (SR) - Egill Blondal (Isl.) na ippon



1. kolo: Peter ŽILKA (SR) - Nantenaina Finesse (Seychely) na ippon





Ženy - do 70 kg, finále: Marie Eve Gahieová (Fr.) - Barbara Timová (Port.) na ippon



O 3. miesto: Sally Conwayová (V. Brit.) - Michaela Polleresová (Rak.) na ippon, Margaux Pinotová (Fr.) - Anna Bernholm (Švéd.) na ippon

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 29. augusta (TASR) - Majstrom sveta v džude v kategórii do 90 kg sa stal v Tokiu Holanďan Noel van't End. Vo štvrtok zdolal vo finále domáceho Šoičira Mukaiho na wazaari. Pre 28-ročného Holanďana to je prvý cenný kov na vrcholnom podujatí. Bronz si vybojovali Francúz Axel Clerget a Srb Nemanja Majdov.V tejto disciplíne malo Slovensko dvojnásobné zastúpenie. Viac sa ukázal Peter Žilka. Ten najprv vyradil v 1. kole reprezentanta Seychel Nantenainu Finesseho a v druhom taktiež na ippon aj Islanďana Egilla Blondala. V 3. kole nastúpil v zaplnenej pätnásťtisícovej hale Budokan proti domácemu Mukaimu, ktorý neskôr získal striebro.Duel nebol až taký jednoznačný, ako ukazuje výsledné skóre. Po vyrovnanom začiatku dostali v prvej minúte obaja džudisti varovanie. Na konci druhej minúty dostal Žilka druhé šido za držanie opasku súpera a musel sa pustiť do útoku, pretože po treťom napomínaní by prehral na technický ippon. Dvadsaťtriročný Japonec to využil a úspešnou protitechnikou tewaza - seoiotoši získal wazaari. Tretiemu šidu sa Žilka napokon nevyhol sedem sekúnd pred koncom.Milan Randl mal v 1. kole voľný žreb, v druhom nastúpil proti Kazachovi Islamovi Bozbajevovi. Desiaty džudista rebríčka zdolal slovenského reprezentanta na ippon, keď sa mu už v prvej minúte podarila technika tewaza - seoinage.Kategóriu žien do 70 kg vyhrala Francúzka Marie Eve Gahieová a vylepšila si tak striebornú pozíciu spred roka z Baku. Vo finále uspela proti Portugalčanke Barbare Timovej na ippon už po 46 sekundách. Bronzové medaily si odniesli Sally Conwayová z Veľkej Británie a Francúzka Margaux Pinotová.