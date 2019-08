Hoffenheim získal na hosťovanie útočníka Locadiu

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Frankfurt 29. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub Hoffenheim získal na hosťovanie do konca sezóny Jürgena Locadiu z anglického Brighton & Hove Albion.Dvadsaťpäťročný holandský útočník prišiel do Brightonu v roku 2018 z PSV Eindhoven za 17 miliónov eur, no nedokázal sa presadiť do prvého tímu. Hoffenheim mal po zraneniach Andreja Kramariča a Ishaka Belfodila nedostatok útočníkov a tak siahol po Locadiovi.povedal športový riaditeľ Hoffenheimu Alexander Rosen. Informovala agentúra dpa.