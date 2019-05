Dzurinda: Ľudia, ktorí chcú dobro, by nemali nechať rozhodovať extrém

Mikuláš Dzurinda, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 3. mája (TASR) - Ľudia, ktorým ide o spoločné dobro, by mali ísť v májových eurovoľbách voliť a nemali by nechávať rozhodovanie na sympatizantov extrému. Myslí si to bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda, ktorý Slovensko priviedol do Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO). Bol by rád, keby išli voliť najmä ľudia, ktorí prijali za svoju euroatlantickú architektúru. Členstvo v týchto štruktúrach dalo Slovensku podľa neho nové možnosti. EÚ všeobecne ale čaká viacero výziev, najmä v oblasti migrácie či tvarovania samotnej Únie. Dzurinda hovorí o potrebe prijímať správne politické rozhodnutia.povedal pre TASR Dzurinda. O Únii a 15. výročí slovenského členstva v nej hovoril aj v relácii CD Klub na Tablet TV.Dzurinda by očakával prijímanie jasných rozhodnutí v otázkach, ako ďalej formovať spoločný európsky dom, ako formovať kompetencie únijných inštitúcií a chrániť prirodzené kompetencie členských štátov. "" uviedol.Dôležité je podľa neho, aby sa aktivizovali ľudia, ktorým ide o spoločné dobro." podotkol. Dzurindovi sa už v súčasnosti nie celkom príjemne počúvajú niektoré diskusie v Bruseli.doplnil Dzurinda.Úniu čakajú podľa neho tri hlavné výzvy. "uviedol. Za druhú výzvu označil tvarovanie Únie tak, aby sa v nej cítili všetci dobre. "doplnil.Pomerne vážnou výzvou je podľa neho aj vytvarovať kompetencie, ktoré spravujú a budú spravovať únijné inštitúcie tak, aby Európa bola silnejšia a mala väčší rešpekt.podotkol. Dzurinda verí v istú globálnu stabilitu, ak sa bude svet opierať o tri pevné body. Dva vidí v USA a Číne, tretím by podľa jeho slov mala byť EÚ.podotkol s tým, že to je veľká výzva.Pätnásťročné členstvo Slovenska v EÚ podľa neho krajine pomohlo.poznamenal s tým, že pozitívny pokrok vidieť nielen v číslach, ale aj vizuálne." zhodnotil.