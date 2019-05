Vysoký krvný tlak sa týka aj detí, NÚDCH zriadil špeciálnu ambulanciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) – Vysoký krvný tlak je problém, ktorý netrápi iba dospelých. Trpí ním okolo päť percent detí, v prípade obéznych detí je to až polovica. Lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) preto prišli s novým projektom, ktorý má za cieľ sledovať deti so zvýšeným rizikom vzniku hypertenzie.V špecializovanej ambulancii sa sledujú pediatrickí pacienti komplexne, za rok vyšetrili a liečia viac ako 100 detí.povedala prednostka Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH Luďmila Podracká.Dôvodom vzniku tohto pracoviska je aj nedostatok komplexného prístupu v minulosti.spresnila Podracká.Najčastejším dôvodom vysokého krvného tlaku u detí je však ochorenie obličiek., povedala lekárka Katarína Prochotská a dodala, že ďalšou veľkou kauzalitou je stále výskyt vysokého krvného tlaku v rodine.Ambulantnej liečbe sa však dá predísť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patrí Slovensko ku krajinám, kde sa prekračuje odporúčané množstvo soli v strave niekoľkonásobne. Práve soľ je podľa odborníkov kľúčovým prvkom stravy, spojeným s prípadným vysokým krvným tlakom.dodala lekárka Katarína Prochotská.