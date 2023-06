Dzurinda sa vyjadril k spolupráci s politickými stranami, 20 percent voličov je vraj nerozhodnutých (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

5.6.2023 (SITA.sk) - V tejto chvíli strana Modrí - Európske Slovensko podľa svojho predsedu Mikuláša Dzurindu formálne nerokuje so žiadnymi politickými subjektmi o spolupráci. Podľa neho to ale neznamená, že k nejakým dohodám ešte nemôže dôjsť.Povedal to na pondelkovej tlačovej besede. Doplnil, že od neho netreba očakávať, že o prípadnom spájaní bude hovoriť verejne pred tým, než budú rozhovory zavŕšené.Dzurinda uviedol, že nie je človek prieskumov, zaujíma ho len jediný prieskum, a to v deň volieb. Pripustil však, že si predvolebné prieskumy nemôže nevšímať. Vníma v rámci nich značný počet nerozhodnutých voličov, a to približne 20 percent.