Ukrajina je dobre pripravená na svoju protiofenzívu. Hrozí eskalácia konfliktu?

5.6.2023 - Ukrajina je „veľmi dobre pripravená“ na protiofenzívu proti Rusku, no je „príliš skoro“ na rozhovory o očakávaných výsledkoch. Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley. „Sú vo vojne, ktorá je existenčnou hrozbou pre samotné prežitie Ukrajiny a má väčší význam pre zvyšok sveta - pre Európu, pre Spojené štáty, ale aj pre celý svet,“ povedal Milley počas rozhovoru pre CNN, ktorý sa uskutočnil vo francúzskej Normandii.Milley, ktorý tento rok odchádza do dôchodku, sa nachádza v Normandii, aby si pripomenul 79. výročie vylodenia spojencov počas druhej svetovej vojny. Spojené štáty a ich spojenci už mesiace pomáhajú vyzbrojiť Ukrajinu do protiofenzívy. Vojna sa medzitým začala vkrádať aj do Ruska, keďže v Moskve zaútočili podozrivé ukrajinské drony a v Belgorodskej oblasti viackrát nastalo ostreľovanie.Na otázku, či by takéto útoky znamenali riziko eskalácie konfliktu, Milley odpovedal, že riziko eskalácie je „vždy“ a je to niečo, čo Spojené štáty „veľmi pozorne“ sledujú.