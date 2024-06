Dzurinda si praje vyvážený Európsky parlament, v ktorom bude slovenská delegácia zohrávať konštruktívnu úlohu

Opatrenia na úrovni EÚ

Zverenie kompetencií

5.6.2024 (SITA.sk) - Niekdajší slovenský premiér Mikuláš Dzurinda dúfa, že po tohtotýždňových eurovoľbách budú v Európskom parlamente „poslanci, ktorí budú rozumieť princípu subsidiarity“.„To znamená, že nebudú znásilňovať členské štáty, aby harmonizovali svoju legislatívu v oblastiach, ako je napríklad oblasť kultúry, etických väzieb, práv, sexuálnych menšín, pretože to všetko sú národné kompetencie. Ak do toho zasahujú únijné kompetencie, len provokujú extrém - pravicový aj ľavicový,“ uviedol Dzurinda v rozhovore pre agentúru SITA.Cieľom zásady subsidiarity je zabezpečiť, aby sa rozhodnutia prijímali na úrovni, ktorá je čo najbližšie k občanom, a aby sa vykonávala neustála kontrola s cieľom overiť, či sú opatrenia na úrovni Európskej únie odôvodnené vzhľadom na možnosti dostupné na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.Ide o zásadu, podľa ktorej EÚ nekoná - okrem oblastí, ktoré spadajú do jej výlučnej právomoci - pokiaľ jej zásahy nie sú účinnejšie ako opatrenia na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.Dzurinda na druhej strane tiež dúfa, že do európskeho zákonodarného zboru zasadnú poslanci a poslankyne, ktorí pochopia, že sú oblasti, kde sa nesmieme báť zveriť kompetencie únijným inštitúciám.„To sú predovšetkým oblasti zahraničnej politiky a obrany... Veľmi si prajem, aby kompozícia budúceho Európskeho parlamentu fungovala v tomto zmysle a aby slovenská delegácia, ktorá vznikne z volieb na Slovensku, hrala v tomto procese významnú a konštruktívnu úlohu,“ skonštatoval pre agentúru SITA Mikuláš Dzurinda.