Potrebujeme reformy na národnej aj európskej úrovni, zhodli sa panelisti

5.6.2024 (SITA.sk) - V stredu 4.6. sa v priestoroch Jurkovičovej teplárne v Bratislave konala ekonomická konferencia pod záštitou europoslanca Ivana Štefanca pod názvom "20 rokov v EÚ a ako ďalej alebo ako vychovať z mačiatka opäť tigra?" Vystúpili na nej aj bývalý minister financií Ivan Mikloš, český europoslanec a bývalý viceguvernér Českej národnej banky L. Niedermayer, bývalá podpredsedníčka vlády pre plán obnovy a súčasná riaditeľka ZSE L. Vašáková, výkonný riaditeľ SAPIE M. Kardoš a startupista A. Bátovský.Slovensko patrí medzi najviac otvorené ekonomiky na svete, čím patrí medzi najväčších poberateľov výhod spoločného európskeho trhu. "Počas nášho 20 ročného členstva sme znížili nezamestnanosť na polovicu a zdvojnásobili HDP," uviedol Ivan Štefanec, ktorého indexu vplyvu Európskeho parlamentu zaradil medzi 20 najvplyvnejších europoslancov s dopadom na formovanie vnútorného trhu. Dodal, že na európskej úrovni presadzujú pravidlo na znižovanie byrokratickej záťaže a dokončenie integrácie európskeho trhu, najmä v digitálnej oblasti.Bývalý minister financií a tvorca kľúčových reforiem na Slovensku Ivan Mikloš podotýka, že "nerobením reforiem počas vlád Róberta Fica Slovensko zaspalo a začalo sa prepadávať oproti európskemu priemeru. Čo je horšie, uviazlo v tzv. pasci stredných príjmov, z ktorej nás dostanú iba viaceré reformy, najmä do vzdelávania a spojené so zdravým riadením financií." Ako pozitívny príklad uviedol Estónsko, ktoré sa vypracovalo najmä v digitálnej ekonomike. Český europoslanec ocenil práve reformy Slovenska začiatkom milénia a podotkol, že v súčasnosti je dôležité mať efektívnu štruktúru čerpania eurofondov. Za pozitívny príklad uviedol Poľsko.V druhej časti sa panelisti zameriavali na inovácie, plán obnovy a digitálnu ekonomiku. V tejto oblasti máme veľké nedostatky, poznamenal zástupca SAPIE. Veľkým problémom je práve oblasť vzdelávania a inovácií. Trpíme aj tzv. braindrain, odchodom mozgov do zahraničia, z ktorých sa nám vracia späť len veľmi malá časť.Celý záznam konferencie si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/share/v/EhwJkF7kzCUoz9XJ/ Informačný servis