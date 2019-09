E. Antošová: Okruh potravín, na ktoré sa zníži DPH, by sa mal zúžiť

Na snímke poslankyňa NR SR za Slovenskú národnú stranu a členka Výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie Eva Antošová. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 18. septembra (TASR) – Okruh potravín, na ktoré má platiť nižšia daň z pridanej hodnoty (DPH), by sa mal zúžiť vzhľadom na limity štátneho rozpočtu. Vplyv tohto opatrenia na rozpočet by tak predstavoval 65 miliónov eur. Poznamenala to poslankyňa SNS Eva Antošová v rozprave k návrhu zákona o DPH. V tomto zmysle podala aj pozmeňujúci návrh. Zníženie DPH na 10 % by malo zahŕňať najmä zdravé potraviny a tie, ktoré sa pestujú na Slovensku.Týmto krokom sa podľa jej slov zníži dosah opatrenia na štátny rozpočet.skonštatovala Antošová s tým, že ambíciou je tiež ušetriť peniaze ľuďom a podporiť domácich producentov a potravinárov. Cieľom SNS do budúcnosti je podľa nej DPH 10 % na všetky potraviny.Antošová spresnila, že znížená 10 % sadzba DPH by sa mala týkať potravín cmar, kyslé mlieko, smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieka a smotany. Ďalej sú to 100 % ovčia bryndza, ovocné a zeleninové šťavy, zelenina a ovocie mierneho pásma, zemiaky, rajčiaky, cibuľa, cesnak, pór, kapusta, karfiol, kaleráb, hlávkový šalát, uhorky šalátové, nakladačky, strukoviny lúpané, nelúpané, jablká, hrušky, ale aj duly. Do zoznamu sa podľa nej zaradí aj prírodný med a rovnako čerstvý chlieb a čerstvé pečivo, rožky, ale za predpokladu, že nebudú pripravené dopečením alebo rozmrazením.Nezaradený poslanec Zsolt Simon upozornil, že by sa to malo riešiť po skupinách, lebo vznikne chaos. Podľa neho by sa návrh zákona mal vrátiť predkladateľovi na dopracovanie. "vyhlásil.