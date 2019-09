Polaček je sklamaný, že víťazov výberových konaní nepodporujú poslanci

Na archívnej snímke Jaroslav Polaček. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Košice 18. septembra (TASR) - Primátor Košíc Jaroslav Polaček je sklamaný z toho, že víťazi transparentných konaní pravdepodobne nedostanú podporu mestského zastupiteľstva. Uviedol to v stredu na mimoriadnom brífingu.informoval.Viacerí poslanci podľa Polačeka argumentujú tým, že vybraných ľudí nepoznajú a nemajú ich dôveru. Zároveň však zdôraznil, že výberové konania nikto nespochybnil ani z radov uchádzačov, ani poslancov. Proces označil zav histórii Košíc. Zároveň avizoval, že sa s poslancami bude naďalej rozprávať a rokovať.Mená najlepších kandidátov výberových konaní zverejnilo mesto Košice v utorok (17. 9.). Ak týchto nominantov vo štvrtok (19. 9.) odobrí mestské zastupiteľstvo, funkcií by sa mohli ujať v októbri. Novým riaditeľom Bytového podniku mesta Košice (BPMK) by mohol byť Peter Vrábel, šéfom Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Tomáš Kizek, na čele Tepelného hospodárstva Košice (TEHO) by mohol zostať Jaroslav Tkáč a do K13 - Košické kultúrne centrá mieri Tomáš Petraško.