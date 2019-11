E. Berthotyová: Pracuje sa na identifikácii ďalších sudcov z Threemy

Elena Berthotyová, archívna snímka. Foto: Foto: Archív E. Berthotyovej Foto: Foto: Archív E. Berthotyovej

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. novembra (TASR) – Dôvodom na disciplinárne stíhanie sudcov Moniky Jankovskej a Vladimíra Sklenku je porušenie sudcovskej etiky, ktoré vyplynulo z komunikácie s Marianom K. cez aplikáciu Threema. Tá je, ako to z vyšetrovacieho spisu vyplýva, autentická a stotožňuje Sklenku aj Jankovskú.Počas zasadnutia Súdnej rady to uviedla predsedníčka osobitnej komisie Elena Berthotyová, ktorá navrhla predsedníčke Súdnej rady Lenke Praženkovej dvojicu sudcov disciplinárne stíhať. V Threeme sa majú podľa Berthotyovej nachádzať ďalší sudcovia, na ktorých identifikácii sa pracuje. Komisia bude opätovne zasadať 5. decembra.S Vladimírom Sklenkom si mal Marian K. podľa vyšetrovacieho spisu, ktorý Národná kriminálna agentúra poskytla osobitnej komisii Súdnej rady, poslať viac ako 9000 správ. V nich mal podľa Berthotyovej Sklenka vynášať Marianovi K.nielen z OS Bratislava I, ale aj z Najvyššieho súdu (NS) SR a Krajského súdu Bratislava.Z komunikácie má tiež vyplývať existencia konkurenčnej skupiny, ktorej zloženie nechcela Berthotyová zatiaľ konkretizovať. V komunikácii mal Sklenka členiť sudcov na použiteľných, nepoužiteľných a využívaných.uviedla Berthotyová. Skupinu nekonkretizovala, potvrdila, že jej súčasťou sú aj sudcovia.Sklenka mal podľa Berthotyovej prijať finančnú hotovosť, mobilný telefón iPhone a fakturovať na meno svojej manželky služby, ktoré sa nikdy nestali. "V rozpore so zásadami sudcovskej etiky prijímal dary a iné nenáležité výhody," spresnila Berthotyová dôvod na jeho disciplinárne stíhanie.Sklenka mal byť v komunikácii stotožnený s „ovnako ako Jankovská. Oboch stotožnili prostredníctvom osobných údajov a udalostí korešpondujúcich s realitou. Sklenka mal uviesť služobnú mailovú adresu, fakturačné údaje manželky aj meno syna. Jankovská mala uviesť osobné údaje exmanžela a dvoch synov, na stotožnenie slúžili aj udalosti, ktoré sa preukázateľne stali, ako otváranie budovy Okresného súdu v Michalovciach.Dôvodom na disciplinárny návrh Jankovskej je aj tvrdenie, že sa nepozná s Marianom K. a že sa s ním nikdy nestretla. Vyšetrovací spis podľa Berthotyovej vyvracia obe tvrdenia." doplnila.Vladimír Sklenka aj Monika Jankovská majú už svoj výkon pozastavený bez ohľadu na disciplinárne návrhy. Ďalší sudcovia, ktorí boli na komisii vypovedať, sa podľa Berthotyovej nenachádzajú vMedzi nimi sú sudcovia Zuzana Maruniaková, ktorá rozhodovala o jednej zo sporných zmeniek Mariana K. v civilnom konaní. Má ísť aj o podpredsedníčku NS SR Jarmilu Urbancovú, sudcu Adriána Pažúra, predsedu Krajského súdu Bratislava Ľuboša Sádovského, sudkyňu Andreu Haitovú a sudkyňu NS SR Noru Halmovú. Na komisii zatiaľ nebol vypovedať David Lindtner z Okresného súdu Bratislava III. Komisia ho chce vypočuť.