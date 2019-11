Ústavný súd rozhodol v spore o PTH v prospech mesta Prievidza

Na archívnej snímke Ústavný súd SR. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Košice 26. novembra (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR dal v utorok za pravdu mestu Prievidza v spore o manažérsku kontrolu nad spoločnosťou Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH), v ktorej je mesto väčšinovým akcionárom. Uznesením Krajského súdu v Bratislave z októbra 2017 došlo k porušeniu základného práva mesta Prievidza, preto ho ÚS zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.Mesto Prievidza vstúpilo do daného sporu ešte v roku 2016. Najprv Okresný súd Bratislava IV rozhodol v prospech mesta a konštatoval, že zástupca Hornonitrianskych baní nesmie konať za PTH sám, ale spolu so zástupcom mesta. Krajský súd v Bratislave toto rozhodnutie zamietol. Preto sa mesto obrátilo na ÚS, ktorý jeho sťažnosti vyhovel. Spor sa vracia späť na Krajský súd do Bratislavy, ktorý je viazaný názorom ÚS.uviedol pre novinárov Pavol Poláček, právny zástupca mesta Prievidza.V ústavnej sťažnosti mesto namietalo, že ako väčšinový akcionár nemá reálny dosah na riadenie svojej spoločnosti a na konanie predsedu predstavenstva, ktorý je nominantom druhého akcionára.konštatoval Poláček.Podľa primátorky Prievidze Kataríny Macháčkovej nominant Hornonitrianskych baní Prievidza v predstavenstve PTH v mnohých prípadoch nekonal tak, ako to prikazujú stanovy PTH a za spoločnosť konal samostatne bez zástupcu mesta ako väčšinového akcionára.dodala. Pripomenula, že ide o strategického dodávateľa tepla pre mesto.Podľa Poláčeka má rozhodnutie ÚS zásadný význam aj pre právnu prax.skonštatoval.Spoločnosť PTH je dodávateľom tepla v meste Prievidza. Mesto má v nej 51% akcií, zvyšných 49 % vlastní spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza.