E. Burda: V SR máme dosť vyzretých osobností na posty ústavných sudcov

Na archívnej snímke dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 15. novembra (TASR) - Na Slovensku máme dostatok odborne a ľudsky vyzretých právnických osobností na to, aby mohli byť obsadené pozície sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Vyhlásil to dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Eduard Burda po štvrtkovom stretnutí zástupcov právnických fakúlt slovenských univerzít a Slovenskej akadémie vied (SAV) s prezidentom SR Andrejom Kiskom.Aj právnické fakulty a Ústav štátu a práva SAV bude navrhovať kandidátov na ústavných sudcov, avizoval.povedal Burda. Doplnil, že v tejto chvíli má univerzita päť istých návrhov na ústavných sudcov.Podľa Burdu je dôležité, aby boli nominovaní kandidáti, ktorí budú zárukou nestrannosti a spravodlivosti. V súvislosti s prípadným odchodom členov politických strán alebo poslancov do funkcie ústavného sudcu uviedol, že to nie je najlepšie riešenie. Informoval, že práve na bratislavskej právnickej fakulte budú podobný problém riešiť. Čo sa týka ďalších kandidátov, avizoval, že budú pri výbere zvažovať aj túto problematiku.doplnil.Prezident sa v tejto súvislosti v stredu (14.11.) stretol aj so zástupcami právnických komôr. Šéf Slovenskej advokátskej komory (SAK) Tomáš Borec po stretnutí uviedol, že prípadní kandidáti na sudcov ÚS by mohli mať obavy z verejného vystupovania.Už vo februári 2019 sa končí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov. Úlohou parlamentu bude zvoliť dvojnásobný počet kandidátov na ústavných sudcov v porovnaní s tým, koľko je voľných miest. Samotných sudcov si potom vyberie hlava štátu. Poslanci tak musia predložiť prezidentovi Andrejovi Kiskovi 18 mien.