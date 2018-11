Tusk: EÚ je pripravená na to, že k žiadnemu brexitu nedôjde

Predseda Európskej rady Donald Tusk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 15. novembra (TASR) - Európska únia je pripravená na to, že Spojené kráľovstvo sa vzdá myšlienky na odchod z Európskej únie. Uviedol vo štvrtok popoludní predseda Európskej rady Donald Tusk v súvislosti s politickým chaosom z Londýna, ktorý nasledoval po stredajšom rozhodnutí britskej vlády schváliť návrh dohody o brexite. Uviedla to tlačová agentúra AFP.Vo štvrtok v priebehu niekoľkých hodín podalo viacero ministrov britskej vlády demisiu ako vyjadrenie protestu proti návrhu dohody o brexite. Svojich funkcií sa vzdali britský minister pre brexit Dominic Raab, ministerka práce Esther McVeyová a štátni tajomníci ministerstva pre Severné Írsko Shailesh Vara a ministerstva pre brexit Suella Bravermanová. Premiérka Theresa Mayová musí bojovať o prežitie svojho vládneho kabinetu, čo môže spochybniť budúcnosť dohody o brexite.Tusk, ktorý v minulosti opakovane hovoril, že je smutný z toho, že Británia chce opustiť Úniu, a ktorý požadoval, aby rokovania o brexite do najvyššej možnej miery obmedzili škody spôsobené, sa odmietol vyjadriť k tomu, čo diplomaticky nazval. Zároveň však zdôraznil, že Brusel je pripravený na akýkoľvek výsledok politického diania v Británii.povedal Tusk počas stretnutia s novinármi.dodal.Premiérka Mayová stavila osud svojej vlády na tvrdení, že navrhovaná dohoda o brexite je najlepším riešením, na aké Briti môžu pristúpiť po odchode naplánovanom na 29. marca 2019. Šéfka britskej vlády však v parlamente čelí nesúhlasnému postoju poslancov zo všetkých politických strán, ktorí odmietajú podporiť dohodu. Konzervatívny poslanec Jacob Rees-Mogg, ktorý je jeden z horlivých zástancov brexitu, dokonca žiada hlasovanie o vyslovení nedôvery premiérke Mayovej.Tusk pritom vo štvrtok dopoludnia jasne naznačil, že v prípade, ak britský parlament dohodu o brexite odobrí, má EÚ jasný scenár ďalších krokov. Dohodu už analyzujú všetky členské štáty EÚ a do konca týždňa sa stretnú veľvyslanci 27 členských krajín s cieľom podeliť sa o svoje názory a hodnotenie dohody. V najbližších dňoch sa bude diskutovať aj o mandáte pre Európsku komisiu na dokončenie spoločného politického vyhlásenia o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Komisia je pripravená predstaviť vyhlásenie o budúcich vzťahoch s Britániou do utorka (20.11.), po čom by členské štáty mali v nasledujúcich 48 hodinách čas na vyhodnotenie tohto návrhu. V prípade, že sa nestane nič mimoriadne, Tusk pozve hlavy vlád a štátov na mimoriadny summit EÚ s cieľom dokončiť a formalizovať dohodu o brexite. Summit je naplánovaný na nedeľu 25. novembra o 9.30 h.(spravodajca TASR Jaromír Novak)