E. Engel odsúdil Trumpov plán odstúpiť od Zmluvy o otvorenom nebi

Eliot Engel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 8. októbra (TASR) - Predseda zahraničného výboru Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, demokrat Eliot Engel, ostro odsúdil plán administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od Zmluvy o otvorenom nebi. Urobil tak v liste adresovanom novému poradcovi Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Robertovy O'Brienovi. V utorok o tom informovala agentúra Interfax.napísal Engel v liste.Predseda zahraničného výboru zdôraznil najmä skutočnosť, že zmluva umožňuje Spojeným štátom a ich spojencom monitorovať pohyb ruských vojsk.zdôraznil Engel s tým, že odstúpenie Spojených štátov od zmluvy by mohlo spôsobiť rozkol v Severoatlantickej aliancii a podkopalo by reputáciu Washingtonu ako spoľahlivého a predvídateľného partnera.Zmluva o otvorenom nebi, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2002, vytvorila režim neozbrojených pozorovateľských letov nad územiami 34 signatárskych štátov, ku ktorým patrí aj Slovensko. Cieľom zmluvy je zvýšiť otvorenosť a transparentnosť vojenských síl a aktivít.Ako v tejto súvislosti zdôraznil spravodajský server Business Insider, v otázkach zmluvy panuje medzi Ruskom a Spojenými štátmi už dlhodobo napätie. Washnigton a Moskva sa totiž vzájomne obviňujú z jej porušovania.