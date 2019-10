Japonsko po zrážke člnov zachránilo 60 severokórejských rybárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 8. októbra (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe zaslal Pchjongjangu protest po pondelkovej zrážke severokórejského rybárskeho člna s japonským hliadkujúcim člnom, pretože rybárske plavidlo ilegálne vplávalo do exkluzívnej ekonomickej zóny Japonska.Abe sa zaviazal, že posilní opatrenia proti zahraničným pytliakom. Premiér to oznámil v utorok, informovala tlačová agentúra AP.Japonské úrady zachránili v pondelok približne 60 severokórejských rybárov, ktorí spadli do mora po zrážke svojho člna s inšpekčným člnom japonského Úradu pre rybolov. Plavidlo rybárov sa potopilo v japonskej exkluzívnej ekonomickej zóne pri severnom pobreží krajiny, presnejšie pri japonskom polostrove Noto.Abe v utorok dodal, že japonské úrady pomohli rybárom nastúpiť na inú severokórejskú loď a pre nedostatok dôkazov o ilegálnom rybolove ich nechali odísť.Spomínaná ekonomická zóna je plná severokórejských rybárov-pytliakov. Odborníci tvrdia, že zvýšený počet pytliakov spôsobuje kampaň Pchjongjangu vyzývajúca na masovejšie úlovky rýb.