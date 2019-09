E. Heger chce efektívnejšie delenie dotácií na podporu elektromobility

Na archívnej snímke poslanec Eduard Heger (OĽaNO) Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) - Finančné prostriedky na podporu elektromobility by sa mali rozdeľovať efektívne. Presvedčený je o tom opozičný poslanec OĽaNO Eduard Heger, ktorý predložil v závere prvého rokovacieho dňa 49. schôdze pozmeňujúci návrh k novele zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva.Vozidlá s alternatívnym pohonom budú môcť dostať dotáciu od štátu. Heger navrhuje, aby sa dotácie mohli žiadať výlučne na vozidlá kategórie M2 a M3. "" uviedol Heger. Tiež presadzuje, aby dotáciu bolo možné poskytnúť obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii.Na tieto vozidlá Heger navrhuje poskytnúť dotáciu najviac na 25 % z celkovej ceny obstarávacej ceny vozidla a najviac 35 % z celkovej ceny vozidla, ak žiadateľ súčasne vyradil z evidencie vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia nebola poskytnutá žiadateľovi na iné vozidlo. Vlastniť by ho pritom mal najmenej dva roky od poskytnutia dotácie.Ministerstvo hospodárstva novelu predložilo s cieľom podporiť nákup nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. "" priblížil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) v pléne.Poslanci sa vrátia do parlamentných lavíc v stredu. Prerokujú viaceré vládne daňové novely. Celkovo ide o sedem právnych noriem, ktoré prinesú zmeny pre firmy, podnikateľov, ale aj zamestnancov. Týkajú sa podpory vedy a výskumu, zvýšenia príspevku na ubytovanie zamestnancov či zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov.