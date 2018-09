E. Heger: Zavádzaný systém e-Kasa je deravý a zle pripravený

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 7. septembra (TASR) - Finančná správa zavádza deravý a zle pripravený projekt e-Kasa. Slovensko sa totiž ide inšpirovať Českou republikou, ktorá v tejto oblasti nie je skúsená a navyše existuje priestor, aby podnikatelia obchádzali pri e-Kase zákon. Tvrdí to opozičné hnutie OĽaNO.Podľa poslanca hnutia Eduarda Hegera finančná správa navrhuje, že sa zruší fiškálny modul, ostanú len zariadenia, ktoré budú tlačiť bločky a všetky pokladnice budú napojené cez internet na server finančnej správy. Podľa Hegera však existuje priestor na to, aby kvôli zrušeniu fiškálneho modulu obchádzali podnikatelia zákon.vysvetlil Heger s tým, že v takom prípade pokladnica nebude môcť dostať tzv. unikátny kód z finančnej správy a bude musieť vydávať offline doklad.myslí si Heger. Preto podľa neho pamäť v pokladnici musí ostať.myslí si Heger. Ani inšpiráciu Českou republikou nepovažuje za správnu.podotkol Heger s tým, že aj Slovinsko chcelo po vzore Česka zaviesť e-Kasu, ale počas implementácie od toho upustilo.OĽaNO je presvedčené, že v súčasnosti je fiškálny modul pri pokladniciach takmer nepriestrelný. Preto navrhuje uloženie presnej kópie všetkých daňových aj nedaňových dokladov do fiškálnej pamäte pokladnice, čo by malo zabrániť tlači falošných dokladov a následne aj únikom na DPH a dani z príjmov. Každá zmena dokladu sa má zaznamenať v pamäti.Hnutie tiež navrhuje zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov, a to vypustením povinnosti mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej pokladnici a poskytnúť ho orgánu finančnej správy. Okrem toho navrhujú poslanci vypustiť povinnosť sprístupniť na každom predajnom mieste vyobrazenie pokladničného dokladu, ako aj odstrániť povinnosť zabezpečiť vykonanie povinnej údržby servisnou organizáciou minimálne raz za päť rokov. Poslednou navrhovanou zmenou je úprava, ktorá umožní podnikateľovi zmenu adresy prevádzky bez potreby zmeny pamäte a servisného zásahu.