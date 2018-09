Rogers varuje: Riziko krízy po brexite je väčšie, ako sa čaká

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Dublin 7. septembra (TASR) - Riziko krízy v dôsledku brexitu je väčšie, než finančné trhy v súčasnosti predpokladajú. Upozornil na to Ivan Rogers, bývalý britský veľvyslanec pri Európskej únii (EÚ) vo svojom prejave v Dubline. Informoval o tom denník Guardian.Spojené kráľovstvo má vystúpiť z Únie 29. marca 2019, ale celý proces stále sprevádza veľa nejasností. Zatiaľ totiž neexistuje žiadna úplná dohoda o vystúpení, okolo britskej premiérky Theresy Mayovej "krúžia jej rivali" a niektorí zákonodarcovia tlačia na opätovné referendum o brexite.Rogers, ktorý pôsobil v rokoch 2013- 2017 ako veľvyslanec pri EÚ, v Dubline varoval, že vyjednávači na obidvoch stranách riskujú veľkú krízu, ktorá by mohla "otráviť vzťahy" celej generácie. Domnieva sa, že riziko neriadeného brexitu bez dohody a s tým spojenej krízy je väčšie, ako trhy v súčasnosti odhadujú. Podľa neho obe strany nesprávne chápu skutočné pohnútky a politické obmedzenia a nemôžu tak nájsť pôdu pre kompromis, ktorý by viedol k dohode, aspoň dočasnej, citoval ho Guardian.Londýn aj Brusel tvrdia, že chcú dosiahnuť dohodu o tzv. rozvode na zasadnutí Rady EÚ 18. októbra, ale mnohí diplomati sa domnievajú, že tento dátum je príliš optimistický. Británia zároveň zintenzívnila prípravy na potenciálny brexit bez dohody.Rogers kritizovalniektorých britských euroskeptikov, ktorí vedia, že neriadený odchod z EÚ bez dohody zastaví rast niekoľkých kľúčových odvetví ostrovného hospodárstva, uviedol Guardian.Spojené kráľovstvo má opustiť EÚ o necelých sedem mesiacov. Krajina, jej politici a poprední podnikatelia zostávajú hlboko rozdelení v otázke podmienok brexitu.