E. Macron: Globálny politický systém je v bezprecedentnej kríze

Na archívnej snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 12. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vyhlásil, že globálny politický systém je v "bezprecedentnej kríze" a vyzval na vytváranie nových druhov spojenectiev a spolupráce na vyriešenie problémov sveta.S touto výzvou Macron prišiel len pár dní po zverejnení jeho interview pre týždenník The Economist, v ktorom tvrdil, že NATO zažíva "mozgovú smrť" a že Európe hrozí prepad do bezvýznamnosti. Tieto jeho slová vyvolali v drvivej väčšine európskych metropol nesúhlasnú reakciu.Vo svojom utorkovom prejave na Parížskom mierovom fóre Macron podľa agentúry AFP vyhlásil, že medzinárodný politický systém je v bezprecedentnej kríze. V tejto situácii je podľa jeho názoru potrebné nájsť "nové spôsoby spolupráce, nové aliancie" medzi štátmi a organizáciami, ktoré by však nekonkurovali multilaterálnym inštitúciám, ale pripájali sa k ich činnostiam.Macron tiež vyjadril poľutovanie nad tým, že hoci globálne politické a finančné systémy fungovali od druhej svetovej vojne dobre, teraz sa dostali do krízy.konštatoval Macron a dodal:Macronove názory vyslovené v rozhovore pre The Economist vyvolali v Európe kontroverzie. Najsilnejšie sa to prejavilo v prípade nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá uviedla, že Macronove komentáre sú príliš radikálne.Macron však v utorok zrejme aj v reakcii na toto hodnotenie uviedol, žepovedal.Prezident Macron predniesol v utorok úvodný prejav druhého ročníka Parížskeho mierového fóra, na ktorom sa zišlo približne tridsať šéfov štátov a vlád, aby až do stredy diskutovali o obrane multilateralizmu pred vzostupomMedzi pozvanými hosťami je dezignovaná predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, generálny tajomník OSN António Guterres, belgická premiérka Sophie Wilmesová či konžský prezident Félix Tshisekedi.Parížske mierové fórum vzniklo v roku 2018, keď si svet pripomínal 100. výročie konca prvej svetovej vojny.Ako na webovej stránke podujatia uviedli jeho organizátori, od ekonomického fóra v Davose a mníchovskej konferencie o bezpečnosti o bezpečnosti sa odlišuje tým, že mu ide o výmenu názorov medzi štátmi, medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami, firmami a zástupcami občianskej spoločnosti, a to v prvom rade v záujme lepšieho usporiadania pomerov na planéte.