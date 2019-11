Jourová víta, že mladí po 30 rokoch od nežnej revolúcie protestujú

Na archívnej snímke česká eurokomisárka Věra Jourová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. novembra (TASR) - Po 30 rokoch od nežnej revolúcie mladí ľudia na Slovensku aj v Českej republike opäť vychádzajú do ulíc a zapĺňajú námestia, aby vyjadrili svoju nespokojnosť so stavom vecí verejných. To je v poriadku, odkázala česká eurokomisárka Věra Jourová.Jourová bola v pondelok večer jedným z hlavných hostí a rečníkov na slávnostnom otvorení výstavy fotografií k tematike 30. výročia nežnej revolúcie, ktorá bude do 22. novembra prístupná na pôde Európskej komisie.Podľa Jourovej je samozrejmé, že po nejakej dobe opäť počuť hlas ulice, že veci sa majú robiť inak. Vyjadrila nádej, že nepôjde iba o čisto protestné hnutia a akcie, ale aj o presadzovanie tém, ako veci meniť k lepšiemu.odkázala na udalosti vo východnej časti Európy na jeseň 1989.povedala komisárka. Dúfa, že sa mladí dostanú k slovu čo najskôr, už aj preto, že EÚ potrebujeNa otázku TASR ako zaistiť, aby tá istá mladá generácia" a nepodľahla mámeniu lacných sľubov, volaniu po nedemokratických či neliberálnych režimoch, to všetko v kontexte nárastu dezinformácií, Jourová odpovedala slovami Václava Havla, že pravé hodnoty treba brániť, hoci sa týmto slovám dnes mnohí smejú, lebo boliupozornila na pracovnú agendu, ktorej sa od 1. decembra bude venovať ako podpredsedníčka novej Európskej komisie.povedala Jourová.Jourová v doterajšej funkcii komisárky EÚ pre spravodlivosť stojí za iniciatívami, ktoré okrem iného viedli k spolupráci EÚ s veľkými on-line platformami a ich sľubom aktívne odstraňovať nenávistné a rasistické prejavy na internete.povedala.