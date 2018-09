E. Macron vyzval európskych ľudovcov, aby objasnili svoje postoje

Emmanuel Macron, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Burglinster 6. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval vo štvrtok Európsku ľudovú stranu (EPP/EĽS), aby objasnila svoje postoje. Podľa slov najvyššieho francúzskeho predstaviteľa v luxemburskom Burglinsteri by sa európski ľudovci mali rozhodnúť medzi podporou nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a maďarského premiéra Viktora Orbána.Macron to uviedol v reakcii na otázku, či by dokázal podporiť v stredu ohlásenú kandidatúru predsedu Európskej ľudovej strany, politika nemeckej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) Manfreda Webera na funkciu predsedu Európskej komisie.Francúzsky prezident súčasne zdôraznil, že nemecká kancelárka Merkelováa dodal, že o tom niet pochýb. Európski ľudovci však podporili aj nacionalistický kurz maďarského premiéra Orbána, naznačil Macron a dodal, že súčasne nemožno podporovať Merkelovú aj Orbána.Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.vyhlásil Macron, ktorý predtým rokoval s premiérmi Belgicka, Holandska a Luxemburska, Charlom Michelom, Markom Ruttem a Xavierom Bettelom.V spoločnosti hostiteľa čaká Macrona vo štvrtok večer v Luxemburgu stretnutie s občanmi.O volebnom lídrovi EPP/EĽS pre budúcoročné eurovoľby rozhodne zjazd strany začiatkom novembra v Helsinkách. Medzi ďalších potenciálnych kandidátov na jej volebného lídra patrí podľa médií súčasný vyjednávač EÚ pre tzv. brexit Michel Barnier, predseda holandskej vlády Mark Rutte, bývalý predseda írskej vlády Enda Kenny, predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani či bývalý fínsky premiér a súčasný viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) Alexander Stubb. Ten by mal podľa informácií týždenníka Politico predložiť svoju potenciálnu kandidatúru v druhej polovici septembra.