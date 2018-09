Lekári v ambulanciách sa sťažujú na financovanie a pracovné podmienky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Bratislava 6. septembra (TASR) – Ambulantní lekári rokujú o nových zmluvách so zdravotnými poisťovňami. Pre kvalitné poskytovanie tejto starostlivosti volajú po zvýšení platieb. Sťažujú sa, že najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) s nimi nekomunikuje. VšZP to odmieta.Predseda Správnej rady Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Miroslav Kotek uvádza, že poisťovňu oslovili trikrát, avšak zatiaľ sa nedočkali odozvy.zdôraznil Peter Slezák, člen Predstavenstva a Správnej rady ZAP.VšZP pripomína, že zmluvy s členmi ZAP sú platné do 31. decembra 2018, čiže ešte štyri mesiace.povedala pre TASR hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková. Dodala, že zatiaľ sa štátna poisťovňa s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vždy dohodla. Upozornila tiež, že VšZP predložila návrh úpravy zmluvných podmienok celému ambulantnému sektoru, ktorý prijali všetci poskytovatelia okrem ZAP.uviedla Vasilenková. Odmieta tiež informáciu, že by štátna poisťovňa ambulantnému sektoru nezvyšovala platby. Podľa jej slov ich zvyšuje viackrát do roka a jej zámerom je zvýšiť platby v ambulantnom sektore v roku 2018 o 31 miliónov eur oproti platbám v roku 2017.S Union zdravotnou poisťovňou lekári rokujú, zatiaľ najvýhodnejší kontrakt podľa nich ponúkla poisťovňa Dôvera. Avšak ani ten nezabezpečuje atraktivitu ambulancií pre nových mladých lekárov, hovorí Marian Kollár, prezident Slovenskej lekárskej komory.Lekárske organizácie tiež upozorňujú na nedostatok všeobecných lekárov a ich preťaženie. Rovnako, že každý mesiac odchádzajú lekári do dôchodku a nemá ich kto nahradiť, čo má ohrozovať pacientov. Soňa Ostrovská, predsedníčka Predstavenstva ZAP a členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, zdôraznila, že sú pritom základným pilierom poskytovania zdravotnej starostlivosti, pretože komplexne posúdia stav pacienta a prípadne určia, ktorých špecialistov by mal pacient navštíviť.Lekári ambulantných pohotovostných služieb (APS) u rozličných zriaďovateľov sa zase sťažujú na nerovnaké odmeňovanie a mzdy za prácu nadčas, vo sviatok a cez víkend. Tvrdia, že zdravotnícke zariadenia porušujú Zákonník práce.skonštatovala viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Michaela Macháčová.Svet zdravia reagoval, že lekári v topoľčianskej nemocnici fungujú ako podnikateľské subjekty. Tvrdia, že lekári nepôsobia ako fyzické, ale právnické osoby zriadené podľa Obchodného zákonníka a ustanovenia Zákonníka práce sa vo vzťahu dvoch podnikateľských subjektov neuplatňujú.uviedol hovorca siete nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ. O personálnom pokrytí pohotovostných služieb povedal, že