E. Maliti Fraňová odpremiérovala v meste Perm Hru nevedomia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) - Začiatkom novembra sa v ruskom meste Perm uskutočnil divadelný festival Hra nevedomia. Na javisku permského divadla Nová dráma sa v rámci dvojdňového festivalu zameraného na problémy dnešnej mládeže konala premiéra rovnomennej hry slovenskej dramatičky Evy Maliti Fraňovej.Hru nevedomia s hereckým súborom permského divadla Nová dráma zinscenovala skúsená režisérka Marina Oľoňová. "povedala pre TASR Maliti Fraňová. Ako ďalej priblížila, v centre príbehu je mladík menom Karol, ktorý je z Banskej Bystrice a dostal sa do Bruselu na známe námestie Place Jourdan, kde pracuje ako čašník, stretáva rôznych ľudí, rieši svoju vnútornú neistotu. "hovorí autorka, ktorej hry boli preložené okrem iných jazykov aj do ruštiny a v roku 2016 vyšiel v Peterburgu jej autorský zborník s ruským názvom Providec i drugie.Divadelný festival iniciovalo divadlo Nová dráma v spolupráci s Honorárnym konzulátom Slovenskej republiky v meste Perm a Privolžskom kraji. Hru nevedomia si vybralo na základe čítania textu. Hra bola ešte v roku 2015 scenizovaná v Prahe v Divadle komedie. "" pripomína Maliti Fraňová titul, ktorý sa inscenoval v troch slovenských divadlách (Komorné divadlo Martin, SND Bratislava, Divadlo A. Duchnoviča Prešov). "dodala autorka, ktorá sa podpísala tiež pod hru Jaskynná panna. Tá patrila medzi víťazov súťaže Dráma 2003, inscenovali ju v Štúdiu 12.V predvečer premiéry absolvovala Maliti Fraňová tvorivú dielňu na Permskej štátnej univerzite, so študentmi a mladými tvorcami zdieľala skúsenosti z vlastnej dramatickej tvorby. Na druhý deň sa na pôde divadla Nová dráma uskutočnila diskusia k Hre nevedomia, otázky jej účastníkov sa týkali najmä súčasnej mládeže a ich problémov s vlastným sebaidentifikovaním. "prezradila dramatička, ktorej hry boli prezentované na divadelných prehliadkach vo Francúzsku, Rakúsku, Nemecku či Taliansku.Eva Maliti Fraňová je aj prozaičkou, na svojom konte má napríklad román Kustódi/Arianina kniha a ďalšie knihy.uzavrela.