Zverejnili nominácie na ceny Grammy, o najviac „gramofónikov“ zabojujú nováčikovia

Prehľad nominácií v hlavných kategóriách

Album roka:

Bon Iver - i,i

Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell!

Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

H.E.R. - I Used to Know Her

Ariana Grande - Thank U, Next

Lil Nas X - 7

Lizzo - Cuz I Love You

Vampire Weekend - Father of the Bride

Nahrávka roka:

Bon Iver - Hey, Ma

Billie Eilish - Bad Guy

Ariana Grande - 7 rings

H.E.R. - Hard Place

Khalid - Talk

Lil Nas X - Old Town Road

Lizzo - Truth Hurts

Post Malone - Sunflower

Pieseň roka:

Lady Gaga - Always Remember Us This Way

Billie Eilish - Bad Guy

Tanya Tucker - Bring My Flowers Now

H.E.R. - Hard Place

Taylor Swift - Lover

Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell

Lewis Capaldi - Someone You Loved

Lizzo - Truth Hurts

Nováčik roka:

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.11.2019 (Webnoviny.sk) - Nominácie na ceny Grammy ovládla americká speváčka a rapperka Lizzo. Tridsaťjedenročná rodáčka z Detroitu môže získať osem zlatých gramofónikov. Objavila sa pritom vo všetkých štyroch hlavných kategóriách, teda Album roka, Nahrávka roka, Pieseň roka a Nováčik roka.Po šesť nominácií majú v hre 17-ročná americká speváčka Billie Eilish a tiež o tri roky starší spevák a rapper Lil Nas X z Georgie. Ariana Grande a H.E.R. sa uchádzajú každá o päť trofejí, Beyoncé o štyri ceny, Bon Iver, Taylor Swift, Lady Gaga, Vampire Weekend alebo Lucky Daye o tri a Lana Del Rey, Post Malone, Gary Clark Jr., Brittany Howard, Rival Sons, Tool, I Prevail, Rosalía, Dreamville, 21 Savage, YBN Cordae alebo Anderson .Paak o dve.Už 62. ročník odovzdávania cien Grammy sa bude konať 26. januára v Staples Center v Los Angeles. Moderátorkou večera bude Alicia Keys.