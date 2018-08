E. Musk: Tesla zostane verejne obchodovanou spoločnosťou

Generálny riaditeľ americkej firmy Tesla Elon Musk. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Palo Alto 26. augusta (TASR) - Šéf Tesly Elon Musk začiatkom augusta vyvolal rozruch, keď na Twitteri napísal, že stiahne firmu z burzy. Teraz uprostred vyšetrovania komisiou pre cenné papiere SEC svoj plán oficiálne stiahol pre obavy akcionárov.Tesla zostane verejne obchodovanou spoločnosťou, uviedol Musk v piatok (24. 8.) neskoro večer. Musk tak necelé tri týždne po jeho oznámení odpískal plán stiahnuť automobilku z burzy. Ako dôvod uviedol negatívnu reakciu akcionárov.Musk 7. augusta na Twitteri prekvapivo napísal, že zvažuje stiahnutie Tesly z burzy pri kurze akcie 420 USD (362,44 eura). Dodal, že financovanie transakcie má zaistené. To vyvolalo veľký rozruch, ale aj pozornosť burzového dohľadu SEC. Neskôr priznal, že financovanie zo Saudskej Arábie nie je zaistené, aj keď on koncom júla nadobudol tento pocit.V piatok Musk na internetovej stránke Tesly napísal, že jeho presvedčenie, že je k dispozícii viac než dosť peňazí na stiahnutie firmy z burzy, sa minulý týždeň ešte upevnilo. Po rozhovoroch s investormi je však podľa neho jasné, že väčšina akcionárov si myslí, že Tesla bude na tom lepšie ako akciová spoločnosť.napísal v piatok Musk. Dodal, že mu bolo aj predtým jasné, že stiahnutie z burzy bude náročné. Teraz sa však ukázalo, že by to stálo ešte viac času a úsilia, než si myslel, čo je problém, keďže Tesla sa musí sústrediť na zvýšenie produkcie Modelu 3 a zaistenie ziskovosti.