Priemerná cena plochy bytov za 15 rokov stúpla viac ako dvojnásobne

Bratislava 26. augusta (TASR) – Priemerná cena podlahovej plochy bytov na Slovensku od roku 2002 do roku 2017 vzrástla viac ako dvojnásobne. Svoje maximum dosiahla v roku 2008, po ktorom sa prejavila finančná kríza. Uvádza sa to v informatívnej Správe o plnení zámerov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020.Podľa údajov z Národnej banky Slovenska, ktoré správa cituje, priemerná cena štvorcového metra (m2) bytu v SR v roku 2002 bola 592 eur/m2 a v roku 2017 až 1360 eur/m2. Hranicu priemernej ceny 1000 eur/m2 dosiahli byty v roku 2006.Vývoj cien bytov zdôrazňuje regionálne rozdiely na trhu bývania, pripomína správa.konštatuje.V roku 2002 bola v Bratislavskom kraji priemerná cena m2 bytu 779 eur, a po 15 rokoch dosiahla výšku 1896 eur/m2. Pre porovnanie, najnižšia priemerná cena m2 bytu bola v roku 2002 v Banskobystrickom kraji - 356 eur/m2 a v roku 2017 to bolo v Nitrianskom kraji 663 eur/m2.Aktuálna priemerná cena bytov v žiadnom zo slovenských regiónov neprekročila svoj historický vrchol z roku 2008. Najbližšie k nemu má cena v Bratislavskom kraji, kde jej chýba už len 3,9 % k dosiahnutiu historického vrcholu 1972 eur/m2 (rok 2008), konštatuje dokument. V roku 2008 dosiahla napríklad priemerná cena v Košickom kraji – 1137 eur/m2, v Prešovskom kraji - 1051 eur/m2 a Trnavskom kraji – 1006 eur/m2. V praxi však najmä v Bratislavskom kraji ceny bytov v existujúcich projektoch vysoko prevyšujú tieto priemerné ceny, uzatvára správa.Správu vzala na vedomie vláda na rokovaní 22. augusta.