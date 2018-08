E. Nowotny zopakoval, že ECB by mala zvýšiť depozitnú sadzbu

Ewald Nowotny Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Alpbach 31. augusta (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala postupovať dôraznejšie pri normalizácii svojej extrémne uvoľnenej menovej politiky a sústrediť sa na posunutie depozitnej sadzby do pozitívneho teritória. Uviedol to tento týždeň na fóre v Alpbachu guvernér rakúskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Ewald Nowotny. Zopakoval tak názor, ktorý dal prvýkrát najavo v apríli, na čo ECB reagovala, že to nie je názor celej banky.ECB plánuje ukončiť program nákupu dlhopisov do konca tohto roka a čo sa týka zvýšenia úrokových sadzieb, chce tak najskôr urobiť na jeseň 2019. Bolo by to prvé zvýšenie úrokových sadzieb od roku 2011. Podľa Nowotného by však mohla v tomto smere postupovať ráznejšie.povedal Nowotny. Zároveň dodal, že podľa neho by sa banka mala zvlášť zamerať na posunutie úrokových sadzieb z negatívneho teritória. Depozitná sadzba je na úrovni -0,4 % a na nej sa drží už roku 2016.Čo sa týka vývoja v Taliansku, podľa Nowotného bezprostredné riziko pre eurozónu táto krajina nepredstavuje, aj keď investorov znepokojujú návrhy novej vlády zvýšiť výdavky a zároveň znížiť dane. To by znamenalo, že vysoký štátny dlh Talianska sa ešte zvýši.Dlh Talianska dosahuje v súčasnosti zhruba 130 % hrubého domáceho produktu (HDP). To je po Grécku druhý najvyšší dlh v Európskej únii.povedal šéf rakúskej centrálnej banky. Dodal však, že krajina potrebuje dlhodobé štrukturálne reformy.povedal Nowotny.