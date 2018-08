LETO sa ešte nekončí: Takéto počasie nás čaká V SEPTEMBRI

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. augusta (TASR) - Začiatok septembra (1.-6.9.) bude sprevádzať premenlivé počasie a zrážky, a to najmä na západe Slovenska. Neskôr príde viac slnka, v nížinách má byť zväčša až okolo 30 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.uvádza SHMÚ. Cez víkend očakávajú meteorológovia najmä na západe viac oblačnosti, na východe jej má byť menej.dopĺňa SHMÚ.V pondelok a utorok by malo pršať na väčšine územia a popoludní by malo byť chladnejšie, od 21 stupňov na severozápade do 30 stupňov na juhovýchode.doplnil SHMÚ.