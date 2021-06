E-shopy sa snažia znížiť náklady na drahú dopravu, často však volia zlé obalové materiály

Poplatok za dĺžku strany krabice

Záťaž pre životné prostredie

20.6.2021 (Webnoviny.sk) - V oblasti elektronických obchodov k najväčším prioritám v súčasnosti patrí popri ekológii a bezpečnosti aj optimalizácia nákladov na dopravu. Tú je možné v praxi dosiahnuť najmä voľbou vhodných obalových materiálov a správnou kalkuláciou prepravných cien.Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Raja, podľa ktorej až 20 percent e-shopov stavia na prvé miesto svojich priorít práve redukciu cien za dopravu. Ako ďalej informovala generálna riaditeľka firmy Raja Gabriela Fabiánová, doprava je v dnešnej dobe drahá a vo výsledku znižuje ziskovosť internetových obchodov. Tie preto hľadajú riešenie, ako znížiť prepravné náklady pri zachovaní vysokej úrovne kvality dodávok.Znižovanie nákladov spojené s balením a prepravou tovaru by nemalo byť podľa Gabriely Fabiánovej na úkor kvality použitých materiálov. V tomto prípade by sa mohlo zvýšiť riziko poškodenia tovaru, ktoré súvisí s ďalšími nákladmi a stratou zákazníkov. Ako podotkla, balenie je možné efektívne optimalizovať aj bez vstupovania do rizika použitia lacnejšieho obalového materiálu.Medzi faktory, ovplyvňujúce cenu za dopravu, patrí výška a hmotnosť produktu, konštrukcia balenia, obalový materiál či objemová hmotnosť, čiže priestor, ktorý produkt pri transporte zaberá. Rozhodujúcim faktorom je tiež prepravná hustota balíkov, ktorá sa dá chápať ako hmotnosť na kubický meter.„Preprava 20 kilogramov peria tak môže byť drahšia, než preprava 20 kilogramov železa," vysvetľuje Gabriela Fabiánová s tým, že niektoré prepravné spoločnosti si začali účtovať poplatky za dĺžku strany krabice. Ako zdôraznila, vhodne zvolený obal tak, aby sa vošiel na paletu, alebo do nákladného vozidla, môže znížiť náklady o 10 percent.Jedným z trendov v logistike je podľa Gabriely Fabiánovej znižovanie hustoty balenia zásielok. Firmy, ktoré nebalia produkty efektívne, za to platia, a to podľa objemovej hmotnosti. Prepravné ceny určuje väčšina medzinárodných prepravných spoločností. „Optimálna objemová hmotnosť je preto taká, aby sa čo najviac priblížila k skutočnej hmotnosti," pripomína Gabriela Fabiánová.Podľa údajov spoločnosti Raja predstavujú materiálové náklady 60 až 80 percent z nákladov na obal. Cena materiálu závisí od rôznych parametrov, ako napríklad druh, kvalita alebo výrobca obalu. Rolu hrá rozdielna konštrukcia rovnakého objemu, pričom je niekedy potrebné odlišné množstvo materiálu. Pri niektorých typoch materiálov dokáže výmena výšky a šírky balenia ušetriť 20 percent použitého materiálu.„Vďaka optimalizácii obalov je možné z dlhodobého hľadiska ušetriť po všetkých stránkach. Štúdie ale naznačujú, že veľa balíkov obsahuje až 40 percent prázdneho priestoru v krabiciach, ktorý je potrebné niečím vyplniť. Zle zvolená veľkosť krabice tak nestojí len peniaze, ale zaťažuje aj životné prostredie," dodáva Gabriela Fabianová.