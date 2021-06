Egyptský súd opäť odročil konanie v kauze blokády Suezského prieplavu, strany získali čas na vyjednávanie

Kompenzácie sú privysoké

Loď sa zasekla na brehu

20.6.2021 (Webnoviny.sk) - Egyptský súd v nedeľu opäť prerušil konanie v kauze uviaznutej nákladnej lode Ever Given, ktorá v marci takmer na týždeň zablokovala Suezský prieplav. Ďalšie pojednávanie zvolal na 4. júla. Zúčastnené strany tak získajú viac času na rokovania o kompenzáciách.Správa Suezského prieplavu pôvodne žiadala odškodné vo výške 916 miliónov dolárov. Čiastku neskôr znížila na 550 miliónov. Suma by mala pokryť náklady na záchrannú operáciu, financie za zastavenú dopravu v prieplave a tiež straty na poplatkoch za prechod kanálom počas týždňa.Japonský majiteľ plavidla, spoločnosť Shoei Kisen Kaisha Ltd., a poisťovne tvrdia, že požadované kompenzácie sú stále príliš vysoké. Predtým ponúkli odškodné 150 miliónov dolárov, čo však správa prieplavu odmietla. Predchádzajúce pojednávanie súd odročil koncom mája.Štyristo metrov dlhá a 200-tisíc ton ťažká loď sa 23. marca vzpriečila v prieplave a zasekla sa na brehu. Jej uvoľnenie okrem iného zahŕňalo flotilu silných remorkérov a bagrovacích plavidiel, ktoré odbagrovali 30-tisíc kubických metrov bahna a piesku.Cez Suezský prieplav prechádza zhruba 12 percent svetového obchodu. Podľa dát časopisu Lloyd's List, ktorý sa venuje nákladnej preprave, blokáda prieplavu denne bránila preprave tovaru v hodnote viac ako 9 miliárd dolárov.