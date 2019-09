E. Tomáš: O forme vzorca pri minimálnej mzde sme ochotní diskutovať

Erik Tomáš, archívna foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: TASR

Bratislava 23. septembra (TASR) - Zamestnávatelia nemajú problém s tým, že sa má ustanoviť vzorec, na základe ktorého by sa pravidelne zvyšovala minimálna mzda, majú však výhrady k jeho nastaveniu, ako presadzujú koaliční poslanci Smeru-SD Erik Tomáš a Robert Fico. Na rokovaní tripartity poslaneckú novelu podporili podľa Tomáša len odborári.Tripartita v pondelok prerokovala návrh poslancov Smeru-SD, podľa ktorého stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 by malo byť primárne založené na dohode sociálnych partnerov. Teda na zástupcoch zamestnancov a zamestnávateľov. Až keď sa nedohodnú do 15. júla, minimálna mzda sa má stanoviť na základe nového vzorca. Jeho základom bude priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR, zverejnená Štatistickým úradom (ŠÚ) SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Mesačná minimálna mzda má byť 60 % tejto sumy.Zamestnávatelia predkladateľom vyčítajú, že návrh do parlamentu predložili bez komunikácie so sociálnymi partnermi.priblížil Tomáš. Tripartita sa však nevie zhodnúť s poslancami na forme vzorca.podotkol Tomáš.Asociácia priemyselných zväzov je napríklad presvedčená, že schválenie návrhu zákona a zavedenie vzorca na stanovenie výšky minimálnej vo výške 60 % z priemernej nominálnej mzdy zamestnanca by bol pre ďalší vývoj hospodárstva na Slovensku jednoznačným hazardom. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a podobne aj Združenie miest a obcí Slovenska žiadajú, aby vzorec zohľadňoval širší okruh veličín, ako sú rast produktivity práce, vývoj zamestnanosti, inflácia či rast HDP.uviedla RÚZ.S poslaneckým návrhom zásadne nesúhlasí ani Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. Je presvedčená, že novela znefunkční účinný a reálne fungujúci sociálny dialóg.uviedla v stanovisku na rokovanie tripartity AZZZ SR.Tomáš tiež uviedol, že poslanci diskutujú o možnom odpojení príplatkov za prácu od minimálnej mzdy.dodal Tomáš.