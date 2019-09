Po zastrelení dievčaťa vo favele vypukli v Riu protesty proti polícii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 23. septembra (TASR) - Stovky ľudí protestovali v nedeľu v brazílskom Riu de Janeiro proti policajnému násiliu po tom, ako pri zásahu v jednej zo štvrtí chudoby zastrelil policajt nechtiac osemročné dievča. Tlačová agentúra DPA o tom informovala v pondelok s odvolaním sa na správy brazílskych médií.Podľa údajov vojenskej polície sa táto tragická udalosť odohrala uplynulý piatok večer miestneho času pri potýčke so zločincami v tzv. favele. Polícia tvrdí, že jej príslušník zasiahol dievča, vezúce sa v aute so svojou matkou, keď odpovedal na útok, zatiaľ čo podľa svedkov strieľal na okoloidúceho motocyklistu.Obeť streľby v pondelok pochovali a incident vyšetrujú príslušné orgány. Policajtov, ktorí sa podieľali na piatkovom zásahu, mali v pondelok vypočúvať.Spomínaný prípad je podľa médií už piatym v tomto roku, keď v Riu de Janeiro zahynulo dieťa v dôsledku policajného násilia. Od januára do augusta bolo pri policajných zásahoch v tomto meste usmrtených údajne už 1249 ľudí.Kritici pripisujú zodpovednosť za policajné násilie Wilsonovi Witzelovi, guvernérovi štátu Rio de Janeiro, ktorý presadzuje tvrdý postup v boji proti kriminalite v chudobných štvrtiach.