E. Tomáš: Odpojenie príplatkov by mohol vyriešiť pozmeňujúci návrh

Poslanec NR SR za SMER – SD Erik Tomáš, archívna snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 15. októbra (TASR) - Odpojenie príplatkov za nočnú, víkendovú a sviatočnú prácu by sa mohlo ešte vyriešiť podaním pozmeňujúceho návrhu v pléne parlamentu. Uviedol to v utorok na rokovaní sociálneho výboru poslanec Erik Tomáš (Smer-SD).Na odpojenie príplatkov sa Tomáša pýtali opoziční poslanci po tom, ako v pondelok (14. 10.) nedospela k dohode tripartita. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) predstavil tri možné alternatívy, podľa jeho slov však diskusia k týmto návrhom bola bezpredmetná. Zamestnávatelia nesúhlasili najmä s tým, aby sa odpojenie riešilo cez poslanecký návrh Smeru-SD k minimálnej mzde.skonštatoval Tomáš.Podľa neho je však ešte čas na nejakú dohodu.myslí si poslanec.Richter prišiel s tromi návrhmi. Prvým je, že sa príplatky budú v roku 2020 počítať tak ako doteraz, a teda z minimálnej mzdy. Druhým návrhom je, že sa príplatky budú už budúci rok valorizovať podľa rastu priemernej mzdy. Tretím variantom je ponechať aktuálnu výšku príplatkov aj v budúcom roku.Podľa Tomáša by sa odpojenie malo zrealizovať za určitých podmienok.myslí si Tomáš.Chce však počkať ešte na definitívnu dohodu.podotkol Tomáš.Podľa jeho slov veľkí zamestnávatelia tvrdia, že nemajú problém s rastom minimálnej mzdy, skôr majú práve problémy s príplatkami.podotkol Tomáš. Podľa odhadov, ak by platil vzorec na určovanie minimálnej mzdy ako navrhuje Smer-SD, tak by v roku 2021 mohla byť na úrovni 648 - 650 eur.dodal Tomáš.