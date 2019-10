Európski odborári uviedli, že na ELA čakajú prvé naliehavé prípady

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 15. októbra (TASR) - Na Európsku agentúru práce (ELA) čakajú prvé prípady sporov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, ktoré bude treba čo najrýchlejšie riešiť. Uviedla to v utorok Európska konfederácie odborových zväzov (ETUC) v stanovisku pre médiá.ETUC pripomenula, že v stredu v Bruseli bude za účasti predsedu Európskej komisie (EK) Jeana-Clauda Junckera oficiálne inaugurované bratislavské sídlo agentúry ELA. Na slávnostnom podujatí sa zúčastní aj slovenský premiér Peter Pellegrini, minister práce SR Ján Richter (obaja Smer-SD), slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, ako aj eurokomisárka pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Marianne Thyssenová.Európska konfederácia odborových zväzov upozornila, že spolu s Európskou federáciou stavebných a drevárskych pracovníkov (EFBWW) predloží agentúre ELA na vyšetrenie viacero prípadov vykorisťovania vyslaných pracovníkov. Cieľom agentúry ELA je okrem iného podporovať členské štáty pri presadzovaní predpisov EÚ v oblasti zamestnanosti vrátane tých, ktoré hovoria, že pracovníci dočasne vyslaní z jednej krajiny EÚ do druhej, by mali dostávať rovnaké mzdy a podmienky ako miestni pracovníci.Európski odborári zašlú agentúre podrobnosti o deviatich prípadoch týkajúcich sa zneužitia stoviek zraniteľných pracovníkov, ktoré by mala ELA naliehavo vyšetriť. ETUC upozornila, že medzi typické prípady rozšíreného zneužívania vyslaných pracovníkov patria výrazne nižšie odmeny za prácu ako pre miestnych pracovníkov, zadržiavanie platov a nemocenských dávok, vyhýbanie sa plateniu príspevkov na sociálne zabezpečenie či neoprávnené vysielanie pracovníkov falošnými spoločnosťami bez akejkoľvek hospodárskej činnosti v ich domovskej krajine.Prípady, na ktoré chcú ETUC a EFBWW upozorniť, sa týkajú pracovníkov vyslaných z Bulharska, Českej republiky, Poľska, Slovenska a Slovinska na prácu do Dánska, Nemecka a Rakúska. Jedným z nich je prípad slovenskej firmy, ktorá od roku 2013 vyslala do Nemecka 167 zamestnancov bez toho, aby im uhrádzala základné sociálne dávky a preplácala dovolenky.Zástupca generálneho tajomníka ETUC Per Hilmersson, ktorý zastupuje odbory v správnej rade ELA, uviedol, že príliš veľa vyslaných pracovníkov sa domnieva, že sú nedostatočne platení a sú im upierané ich základné práva, čo je nevýhoda voľného pohybu služieb na vnútornom trhu EÚ.opísal situáciu Hilmersson.Politický tajomník EFBWW Werner Buelen skonštatoval, že vysielanie pracovníkov a sloboda pohybu vytvorili, ktorý ťaží z vykorisťovania pracovníkov vo falošných spoločnostiach, z falošnej samostatnej zárobkovej činnosti pričom tí, čo tento systém zneužívajú, sa spoliehajú na nedostatočnú znalosť vyslaných pracovníkov, čo sa týka miestnych systémov sociálneho zabezpečenia, dôchodkových či zdravotných príspevkov.odkázal Buelen. Podľa jeho slov prípady, na ktoré upozornia ELA, sú výsledkom tvrdej práce odborových zväzov pre ochranu pracovníkov, ktoré nemôžu vyriešiť iba odbory. ELA musí vyšetriť protiprávne konanie a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel vo všetkých zúčastnených krajinách.V roku 2018 bola revidovaná smernica EÚ o vysielaní pracovníkov s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi. Inštitúcie EÚ vytvorili ELA s cieľom zabezpečiť, aby sa pravidlá Únie o pracovnej mobilite presadzovaliSprávna rada agentúry ELA sa skladá zo zástupcov vlád členských štátov, odborových zväzov a organizácií zamestnávateľov na úrovni EÚ.(spravodajca TASR Jaromír Novak)