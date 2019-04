E. Tomáš: Sfunkčnili sme plénum Ústavného súdu SR

Na snímke budova ÚS SR. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. apríla (TASR) – Zvolením ôsmich kandidátov na ústavných sudcov, z ktorých si prezident môže vybrať štyroch, sa podarilo sfunkčniť plénum Ústavného súdu (ÚS) SR. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol poslanec NR SR za Smer-SD Erik Tomáš.skonštatoval Tomáš. Pripomenul, že dohody o plnom počte kandidátov na ústavných sudcov sú ťažké, keďže je to problém ako pre koalíciu, tak pre opozíciu. Dovoliť zvyšných kandidátov na sudcov sa pokúsia na najbližšej schôdzi.Na margo zvoleného počtu kandidátov na ústavných sudcov podpredsedníčka parlamentu za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová hovorí o konsternácii ústavného súdu a snahe koalície zvoliť si ústavný súd na svoj obraz.povedala Ďuriš Nicholsonová. Ak by si mala totiž vybrať medzi navolením nekvalitných sudcov a možnosťou, že by ústavný súd nemal dostatok ústavných sudcov,Voľbu ústavných sudcov už v prvom kole označila za frašku a vtedajšie dianie mohlo podľa nej zneistiť kvalitných kandidátov so skúsenosťami uchádzať sa opäť o túto funkciu. Tomáš pripustil, že kandidáti, ktorí neprešli dvoma voľbami, môžu stratiť motiváciu.skonštatoval Tomáš s tým, že je len nich presvedčiť koaličných a opozičných poslancov.Rozdielne názory mali opätovne aj na spôsob voľby kandidátov na ústavných sudcov. Koaličný Smer-SD považuje stále podľa Tomáša za tradičnú a demokratickú práve tajnú voľbu. Práve tá bola úspešná pri druhom kole. Verejnú voľbu naďalej obhajuje opozícia.zdôraznila Ďuriš Nicholsonová.