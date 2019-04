V Bukurešti sa hovorilo o dôsledkoch migrácie pracovnej sily

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Bukurešť 6. apríla (TASR) - Rumunský minister financií Eugen Teodorovici varoval pred dôsledkami veľkej migrácie pracovníkov vnútri EÚ. Tá zle vplýva na štátne rozpočty a celkovú ekonomiku krajín, ktoré strácajú pracovné sily.Minister to uviedol v sobotu na stretnutí so svojimi kolegami v Bukurešti. Ak sa bude rozvíjať len jedna časť spoločenstva a zvyšok nie, vzniknú z toho len problémy. ",“ dodal minister.Rumunsko patrí medzi krajiny, ktoré sú veľmi silno postihnuté odchodom pracovných síl do cudziny. Podľa odhadov teraz v nej žije okolo 3,2 milióna Rumunov. Každý rok ich opúšťa krajinu 200.000 až 300.000.Na spoločnom európskom trhu sa môžu ľudia pohybovať slobodne a zamestnávať sa tam, kde nájdu prácu. V minulých rokoch opúšťali svoju krajinu aj kvalifikovaní Portugalčania a Gréci. Cieľom mnohých sa stalo Nemecko.