EasyJet pre brexit presúva licenčné základne svojich pilotov do EÚ

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 8. septembra (TASR) - Firmy v Spojenom kráľovstve urýchľujú prípravy na brexit. Nízkonákladová letecká spoločnosť EasyJet tento týždeň oznámila, že presúva licenčné základne svojich pilotov do kontinentálnej Európy, do Rakúska a Nemecka. Cieľom je minimalizovať potenciálne dôsledky brexitu bez dohody.Približne 1400 pilotov aerolínií tak bude mať od novembra licenciu vydanú v Rakúsku, uviedol zástupca londýnskeho letiska Luton. Posádky na linkách do a z Nemecka budú mať lokálne registrácie, zatiaľ čo v prípade pilotov pôsobiacich v Spojenom kráľovstve sa nič nemení.uviedli aerolínie a dodali, že sa dohodli s príslušnými regulačnými úradmi vrátane Britského úradu pre civilné letectvo (CAA). Zmeny prinesú lenLetectvo by potenciálne mohlo byť jedným z odvetví, ktoré najhoršie zasiahne plánované vystúpenie Spojeného kráľovstva z európskeho bloku, ak obe strany nedospejú k dohode. Bez pokračovania spolupráce európskych regulačných úradov hrozí totiž masový výpadok lietadiel, ktoré zostanú na zemi.Avizované presuny pilotov sú najnovšou snahou aerolínií EasyJet, ktoré v minulom roku vytvorili novú leteckú spoločnosť so sídlom vo Viedni, udržať svoje lietadlá v EÚ v prevádzke aj po brexite. Aerolínie začali analyzovať svoje možnosti už niekoľko dní po referende v júni 2016, keď hlasovanie o odchode z bloku a pád libry zredukovali ich trhovú hodnotu.Spolu s írskym Ryanairom, najväčšou nízkonákladovou spoločnosťou v Európe, vylepšuje EasyJet aj svoju akcionársku základňu na kontinente, aby sa vyhli reštrikciám, keďže niekde pravidlá vyžadujú, aby mali väčšinový podiel v miestnych dopravcoch tamojší občania či subjekty.