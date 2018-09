Bugár: V koalícii rozmýšľame o štvorročnom mandáte prezidenta polície

Na snímke prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 8. septembra (TASR) - Vo vládnej koalícii sa diskutuje o tom, že by nový prezident Policajného zboru (PZ) mal mandát na štyri roky. V diskusnej rozhlasovej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol predseda Mosta-Híd a podpredseda NR SR Béla Bugár.Podľa Bugára by takáto dĺžka funkčného obdobia umožnila, aby policajný prezident nebol závislý na politikoch vládnej koalície a pri zmene vlády by mohla nová vládna garnitúra rozhodnúť o prípadnej zmene.uviedol Bugár.Podľa Veroniky Remišovej z opozičného hnutia OĽaNO je doteraz predložený návrh zmien pravidiel výberu policajného prezidenta len politickým divadlom a dymovou clonou.povedala Remišová. Spochybnila pritom už aj samotný výber kandidátov, ktorý má mať podľa návrhu na starosti sedemčlenná komisia.upozornila.Podľa nej existujú len dva spravodlivé modely.povedala s tým, že to, čo navrhla vládna koalíciaBugár svojej oponentke pripomenul, že v procese výberu má podľa návrhu novely komisia vybrať minimálne troch kandidátov a z nich musí brannobezpečnostný výbor parlamentu jedného odporučiť.dodal Bugár.