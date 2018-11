EasyJet: Rekordný počet cestujúcich zvýšil ročný zisk spoločnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 20. novembra (TASR) - Britská nízkonákladová letecká spoločnosť EasyJet oznámila za skončený obchodný rok 2017/2018 rast zisku takmer o pätinu. Podpísal sa pod to rekordný počet pasažierov.Firma uviedla, že za obchodný rok 2017/2018, ktorý sa skončil v septembri, dosiahla čistý zisk 385 miliónov libier (432,18 milióna eur). Medziročne to znamená rast o 17 %. Vďačí za to najmä rastu počtu cestujúcich. Ten za 12 mesiacov dosiahol 10,2 % a firma EasyJet tak prepravila celkovo rekordných 88,5 milióna pasažierov.Zisk pred zdanením dosiahol 578 miliónov libier, čo predstavuje rast o 41,4 %. Tržby sa zvýšili o 16,8 % na 5,9 miliardy libier.EasyJet zároveň oznámila, že pokračuje v prípravách na odchod Británie z Európskej únie, a to prostredníctvom troch divízií v Británii, Rakúsku a vo Švajčiarsku. Tie by jej mali umožniť fungovať na trhu EÚ aj po odchode ostrovnej krajiny z únie. V tejto súvislosti spoločnosť informovala, že Británia aj Európska únia dali najavo, že ich cieľom je udržať leteckú dopravu medzi Londýnom a kontinentálnou Európou bez problémov, nech by bol výsledok v súvislosti s brexitom akýkoľvek.