Vyhliadková veža na Devínskej Kobyle bude až na budúci rok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) – Na novú vyhliadkovú vežu na bratislavskej Devínskej Kobyle si budú musieť Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta počkať do budúceho roka. Nová 21-metrová atrakcia v areáli bývalej raketovej základne mala byť pôvodne vybudovaná a sprístupnená na jeseň. Mestská časť má cez verejné obstarávanie vybratého dodávateľa, s výstavbou sa však ešte nezačalo. Chýba totiž povolenie Okresného úradu.Podľa Karola Oreského, vedúceho oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi, sa celý proces sa zastavil na vyňatí pozemku z Lesného pôdneho fondu pod vyhliadkovú vežu.uviedol pre TASR Oreský. V súčasnosti má úrad podľa neho všetky potrebné stanoviská a samospráva čaká na rozhodnutie.Nestihnutie jesenného termínu pre nezačatie prác potvrdila aj Mária Koprdová, poverená funkciou prednostu miestneho úradu. "" poznamenala Koprdová. Po získaní posledného povolenia sa má stavebných prác ujať spoločnosť Ingsteel, s.r.o., ktorú mestská časť vybrala vo verejnom obstarávaní." doplnila Koprdová.Vyhliadka s pracovným názvom modlivka, keďže sa podobná na pamodlivku zelenú, by mala byť vysoká 21 metrov, teda zhruba ako sedemposchodová budova. Tvoriť ju bude sedem vyhliadok, tie najkrajšie majú ponúkať najvyššie poschodia. Situovaná má byť do výšky 530 metrov nad morom a návštevníkom by mala ponúkať výhľady na Alpy či Viedeň, v prípade dobrého počasia až na Zobor v Nitre. Dostupná by mala byť ako peším, tak cyklistom. Má to byť verejne prístupná atrakcia, samospráva vstupné neplánuje vyberať. Budú tam však výstražné tabuľky, ktoré budú upozorňovať na to, že napríklad v zime bude na vyhliadku vstup zakázaný.